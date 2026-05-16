Botla açıldıkları gölde mahsur kaldılar: 2 saatlik çalışmayla kurtarıldılar

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda bulunan Tekir Gölü’ne botla açılan ve mahsur kalan 3 kişi ekiplerin 2 saalik çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı’ndaki Tekir Gölü’ne gezmeye gelen A.G., A.P., E.K.D. iddiaya göre yanlarında getirdikleri şişme botla göle indi. Göle açılan şahıslar küreklerinden birinin kırılması sonucu mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, Jandarma, UMKE ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan şahıslar ekiplerin göle indirdiği botla yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda bulundukları yerden kurtarılırken, kurtarma çalışması da dron ile görüntülendi. Kurtarılan şahıslar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

