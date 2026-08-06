Botoks yaptıran herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler normal kabul edilmiyor

Botoks uygulamaları sonrası yaşanan sağlık sorunları, estetik işlemlerin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme taşımasına yönelik konuşan Medicana Çamlıca Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Kelleci, bu tür vakaların botoks uygulamasının tamamen riskli olduğu anlamına gelmediğini, asıl belirleyici unsurun işlemin kim tarafından, hangi koşullarda ve hangi ürünle yapıldığı olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Kelleci, botoksun dünya genelinde milyonlarca kişiye uygulanan, etkinliği ve güvenilirliği bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bir yöntem olduğunu ifade etti. Kamuoyuna yansıyan olumsuz örneklerin tüm uygulamaya yönelik güvensizlik oluşturmaması gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Kelleci, “Botoks, doğru endikasyonda, uygun dozda ve deneyimli uzman hekim tarafından uygulandığında son derece güvenli bir tedavidir. Gündeme gelen olumsuz vakalar çoğunlukla standart dışı uygulamalar, kaynağı belirsiz ürünler veya yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilişkilidir. Kişilerin işlem yaptıracakları merkezi ve uygulayıcıyı titizlikle araştırmaları büyük önem taşıyor” diye konuştu.

‘BOTOKS SADECE ESTETİK AMAÇLI UYGULANMIYOR’

Toplumda botoksun çoğunlukla kırışıklıkları gidermeye yönelik estetik bir uygulama olarak bilindiğini belirten Uzm. Dr. Kelleci, botulinum toksininin dermatoloji ve farklı tıp branşlarında uzun yıllardır tedavi amacıyla da kullanıldığını söyleyerek “Botoks yalnızca alın çizgileri veya kaz ayağı görünümünü azaltmak için uygulanmıyor. Kronik migren, aşırı terleme (hiperhidroz), diş sıkma ve çene kaslarının aşırı çalışmasına bağlı sorunlar gibi pek çok sağlık probleminde de başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bu nedenle botoks, doğru endikasyonda uygulandığında estetikten çok daha geniş kullanım alanına sahip tıbbi bir tedavidir” ifadelerini kullandı.

‘BOTOKS NEDEN BOTULİZMLE KARIŞTIRILIYOR’

Botoks ile botulizm kavramlarının zaman zaman birbirine karıştırıldığını ifade eden Uzm. Dr. Kelleci, iki durumun birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Botulizm, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksine bağlı gelişen ciddi bir zehirlenme tablosudur. Tıbbi botoks uygulamalarında ise aynı toksin yüksek saflıkta üretilmiş, standartlaştırılmış ve çok düşük dozlarda kontrollü şekilde kullanılır. Sorun, bilimsel standartların dışına çıkıldığında veya uygun olmayan ürünlerle işlem yapıldığında ortaya çıkabilir” dedi.

Botoks uygulamalarının mutlaka anatomi bilgisine hakim, eğitimli ve deneyimli uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Kelleci, yüz bölgesinin damar, sinir ve kas yapısının son derece hassas olduğunu söyleyerek, “Botoks basit bir kozmetik işlem gibi görülmemelidir. Yanlış noktaya yapılan enjeksiyonlar istenmeyen estetik sonuçların yanı sıra sağlık sorunlarına da neden olabilir. Bu nedenle uygulamayı yapacak kişinin uzmanlığı, işlemin güvenliği açısından en önemli kriterlerden biridir” diye konuştu.

‘KULLANILAN ÜRÜN MUTLAKA SORGULANMALI’

Botoks yaptırmayı düşünen kişilerin işlem öncesinde kullanılacak ürün hakkında bilgi istemekten çekinmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kelleci, kayıt dışı ürünlerin ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, “Ürünün orijinal olması, uygun koşullarda saklanması ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olması büyük önem taşır. Kaynağı belirsiz ürünlerle yapılan uygulamalar hem beklenen etkinin görülmemesine hem de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” uyarısında bulundu.

Botoksun her birey için uygun olmayabileceğini de belirten Uzm. Dr. Kelleci, işlem öncesinde ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapılmasının güvenli uygulamanın temelini oluşturduğunu söyledi. Uzm. Dr. Kelleci “Gebelik ve emzirme dönemindeki kişilerde, bazı nöromüsküler hastalıklarda, aktif enfeksiyon varlığında veya uygulama bölgesinde enfeksiyon bulunan durumlarda botoks önerilmez. Ayrıca kişinin kullandığı ilaçlar ve mevcut sağlık durumu mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

‘DOĞRU DOZ KİŞİYE GÖRE BELİRLENİR’

Botoks uygulamasında standart bir doz bulunmadığını ifade eden Uzm. Dr. Kelleci, her hastanın kas yapısı, mimik gücü, yaşı ve tedavi amacına göre kişiye özel planlama yapılması gerektiğini belirterek, “Başarılı bir botoks uygulamasının amacı yüzü tamamen hareketsiz hale getirmek değildir. Doğal mimikleri koruyarak daha dinlenmiş ve sağlıklı bir görünüm elde etmektir. Doğru doz, doğal sonucun en önemli anahtarıdır” diye konuştu.

Botoks sonrasında ilk saatlerde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Kelleci, bu önerilerin tedavinin etkinliği açısından önem taşıdığını söyleyerek “İlk dört saat boyunca yatılmamalı, uygulama bölgesine baskı uygulanmamalı ve masaj yapılmamalıdır. Aynı gün ağır egzersiz, sauna, hamam ve çok sıcak ortamlardan kaçınılması önerilir. Hastaların hekimlerinin önerilerine uyması hem etkinliği artırır hem de istenmeyen yan etkilerin önüne geçmeye yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

İşlem sonrasında enjeksiyon bölgesinde hafif kızarıklık, ödem veya küçük morlukların görülebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Kelleci, bu belirtilerin ise vakit kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Nefes almada güçlük, yutma güçlüğü, konuşmada bozulma, yaygın kas güçsüzlüğü, çift görme veya beklenenden belirgin göz kapağı düşüklüğü gibi belirtiler normal kabul edilmez. Böyle bir durumda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

‘SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜNÜZ HER PAYLAŞIMA GÜVENMEYİN’

Son yıllarda sosyal medya üzerinden yapılan yoğun tanıtımların botoksu sıradan bir kozmetik uygulama gibi gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Kelleci, kişilerin yalnızca fiyat odaklı karar vermemesi gerektiğini söyleyerek, “Botoks tıbbi bir uygulamadır. Sağlık uygulamalarında en düşük fiyat her zaman en doğru tercih anlamına gelmez. İşlemin nerede yapıldığı, kullanılan ürünün güvenilirliği ve uygulamayı gerçekleştiren hekimin uzmanlığı, fiyatın çok önünde değerlendirilmesi gereken kriterlerdir” ifadelerini kullandı.

‘BOTOKS YAPTIRMADAN ÖNCE BU 10 SORUYU MUTLAKA SORUN’

Uzm. Dr. Yusuf Kelleci, güvenli bir botoks uygulaması için işlem öncesinde sorulmasını gereken soruları şu şekilde sıraladı:

“İşlemi uygulayan kişi ilgili alanda uzman hekim mi?

Kullanılacak ürün orijinal ve ruhsatlı mı?

Bu uygulama benim sağlık durumuma uygun mu?

Kullandığım ilaçlar botoks uygulamasını etkiler mi?

Bana uygulanacak doz nasıl belirlenecek?

İşlemden sonra etkiler ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Olası yan etkiler nelerdir?

İşlem sonrasında nelere dikkat etmeliyim?

Beklenmeyen bir durum gelişirse nasıl bir yol izlemeliyim?

Kontrol muayenesi ne zaman yapılacak?”

Uzm. Dr. Kelleci, botoks yaptırmayı düşünen kişilerin bilimsel yaklaşımı esas alan sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri gerektiğini belirterek “Botoks, doğru koşullarda uygulandığında hem yaşam kalitesini artıran hem de estetik ve tıbbi pek çok sorunun tedavisinde güvenle kullanılan etkili bir yöntemdir. Vatandaşlarımızın işlem yaptırmadan önce doğru soruları sorması ve bilinçli hareket etmesi hem istedikleri sonuca ulaşmalarını hem de olası risklerden korunmalarını sağlayacaktır” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır