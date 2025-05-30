Botsvana'nın başkenti neresi? Botsvana'nın başkenti hakkında bilgiler

Bostvana, Afrika kıtasında bulunan ve demokrasisi en fazla gelişmiş olan ülkelerden biri olarak sayılır. Botsvana ülkesi kıtada 582.000 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. Afrika kıtasının öne çıkan çöllerinden biri olan Kalahari çölü, ülkenin güney kısmında bulunur. Bu bölgeler ise Savan adındaki geniş çayırlar ile kaplıdır. Ülkenin kuzeybatı bölgesinde ise denize dökülmeyen iç deltalardan biri olan Okavango Deltası yer alır.

Botsvana’nın başkenti neresi?

Botsvana; 19. yüzyılın itibariyle İngiltere’nin sömürgecilik faaliyetleri altında bir yer olarak 1966 senesinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bölgedeki pek çok Afrika ülkesiyle kıyaslandığında bağımsızlığını ilan ettikten sonra oldukça istikrarlı bir yapıya sahip olmuştur. Bu dönemler içerisinde herhangi bir büyük kriz yaşamadan günümüze kadar gelen Botsvana, bu sayede İnsani Gelişme Endeksi’ne göre diğer Güney Afrika ülkelerinin önünde yer alır.

"Botsvana’nın başkenti neresi?" sorusunun yanıtı Gaborone’dir. Ülkenin başkenti konumunda olmakla beraber en büyük şehri de olan Gaborone; ülkenin güneydoğusunda, Güney Afrika Cumhuriyeti sınırına oldukça yakındır. Afrika ülkeleri arasındaki en hızlı gelişen şehirler arasında bulunan Gaborone dağların arasındaki düz bir vadi üzerine konumlanmıştır.

Afrika'nın en hızlı gelişen kentlerinden biri olan Gaborone, kamu binalarının, yollarının ve altyapısının geliştirilmesi için her yıl ülke bütçesinden büyük bir ödenek alır.

Gaborone nasıl gidilir?

Ülkemizden Gaborone şehrine direkt uçuş bulunmamaktadır. Bunun için ilk olarak İstanbul'dan Johannesburg’a gidilmeli ve ordan aktarmalı olarak Gaborone'ye ulaşılabilmektedir. Uçuşlar şehirden 40 km uzaklıkta yer alan Sir Seretse Khama Uluslararası Havaalanı'na yapılır. Alternatif bir yol olarak Johannesburg'e uçarak, oradan 7 saatlik bir otobüs yolculuğu ile Gaborone'ye varılabilmektedir. Şehri ziyaret etmek isteyenler için kış başlangıcı olan nisan ayı en ideal dönemdir.

Gaborone'de gezilecek yerler

Şehirdeki önemli ve görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Gaborone Barajı

Gaborone Barajı, Notwane Nehri üzerinde bulunur ve başkent Gaborone ile Lobatse şehirlerinin su ihtiyacını sağlar. Baraj çevresi kuş gözlemcileri, yelken ve balık tutma meraklıları için oldukça ilgi çekici bir alandır. Barajın kuzey tarafında Gaborone Yat Kulübü, güneyinde ise Kalahari Balıkçılık Kulübü ve halka açık City Scapes isimli eğlence ve etkinlik alanı mevcuttur. Barajdaki timsahlar ve şistozomiyazis riski sebebiyle yüzülmesi tavsiye edilmez.

Somarelang Tikologo Ekoloji Parkı

Şehrin merkezinde konumlanmış olan ekolojik park çevre koruma bilincini yaymayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu tarafından idare edilir. Bu park içerisinde çocuklar için oyun alanları, organik bahçeler, geri dönüşüm merkezi ve geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilen ürünlerin satıldığı bir pazar bulunur.

Botswana Parlamento Binası ve Khama Anıtı

Botswana Parlamento Binası, Gaborone'nin merkez bölgesinde bulunur ve ülkenin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir. Çevresinde yer alan Üç Dikgosi Anıtı ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinde etkili olan üç kabile lideri Khama III, Sebele I ve Bathoen I'in bronz heykellerinden oluşur.

The Main Mall (The Mall)

1963 senesinde yapılan Main Mall, Gaborone şehrinin en eski ve köklü alışveriş merkezlerinden biridir. Merkezde açık hava yürüyüş yolu boyunca bankalar, restoranlar, mağazalar ve sokak satıcıları yer alır. Ayrıca, Amerikan, İngiliz, Nijerya, Zambiya, Güney Afrika ve Çin elçilikleri de bu merkezin içerisinde yer alır

Gaborone'de ne yenir?

Şehirde en fazla tercih edilen yiyecekler lapa, meyve püresi, Pap, Boerewors, iri taneli öğütülmüş mısır unu, Vetkoek ve Mopane solucanıdır. Vatandaşlar lapayı ekşi süt ile pişirmeyi severler. En popüler yemekleri ise "Seswaa" ve "Chotlho"dur. En çok tüketilen et ürünleri ise biftek, keçi eti ve nehir balığıdır. Bölgede en fazla yetişen ürünler karpuz ve kavundur. Ülkede kavunun lerotse olarak adlandırılan ayrı bir cinsi bulunur. Çölde yetişen bu vahşi kavun bölge vatandaşlarının önemli bir besin kaynağıdır.

Gaborone hakkında önemli bilgiler

Şehir 1969 senesine kadar Gaberones ismiyle anılıyorken günümüzde aynı isimle bir semt adı bulunur. Şehirdeki bu semt kö olarak anılmaktadır. Şehrin merkezi 3 yılda inşa edilmiştir. Bu 3 senelik zaman süresi içerisinde ilk inşa edilen yapılar arasında parlamento binaları, devlet daireleri, enerji santrali, hastaneler, okullar, radyo istasyonu, polis merkezleri, postaneler, radyoevleri ve yaklaşık 1000 ev yer alır. Şehirde yeni kurulan Phakalene adlı semtte 5 yıldızlı oteller, restoranlar ve gece kulüpleri bulunur.