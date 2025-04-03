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Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi! 11 kişi gözaltına alındı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.04.2025 09:39
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İBB'ye yönelik başlatılan çifte soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, boykot çağrılarıyla devam etti. CHP'nin yaptığı 'boykot çağrısının' ardından başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i yapılan operasyonla gözaltına alındı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi! 11 kişi gözaltına alındı

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluk kararı sonrası başlayan protestolar boykot çağrılarıyla devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek tek firma ismi vererek vatandaşları boykota çağırmıştı. Ayrıca Özel üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Tüketimi durdurma' çağrısını da gündemine almış ve yaptığı paylaşımla 2 Nisan'da 'tüketimi durdurma' çağrısında bulunmuştu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sonrasında ise geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

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11 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI! ÜNLÜ OYUNCU DA ARALARINDA

'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı sonrası başlayan protestolar İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de ve Maltepe'de yaptığı konuşmalarda firma ismi vererek boykot çağrısında bulunmuştu. Özel ayrıca üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Tüketimi durdurma' çağrısını da gündemine aldı ve sosyal medya hesabından 'Tüketimi durdurma' çağrısında bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan'da "boykot çağrısı yapanlar" hakkında, "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı boykot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
iyi olmuş % 70 kesim bunlara uymaz bu chp zihniyeti değişmedik sürece Akp sürekli iktidarda olacak
bas provakator hala kiskirtmaya devam ediyor ona neden dokunmuyorsunuz.
Sosyal medyadan boykot çağrısı yapmak genel olarak suç değildir. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve protesto hakkı kapsamında değerlendirilir. Özellikle Anayasa'nın 26. maddesi düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü teminat altına alır. Boykot çağrısı da bir düşünceyi ifade etme biçimi olarak kabul edilebilir. Ancak, boykot çağrısı şiddet içeriyor ise cezai yaptırımı olur
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