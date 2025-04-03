Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi! 11 kişi gözaltına alındı

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluk kararı sonrası başlayan protestolar boykot çağrılarıyla devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek tek firma ismi vererek vatandaşları boykota çağırmıştı. Ayrıca Özel üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Tüketimi durdurma' çağrısını da gündemine almış ve yaptığı paylaşımla 2 Nisan'da 'tüketimi durdurma' çağrısında bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sonrasında ise geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

11 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI! ÜNLÜ OYUNCU DA ARALARINDA

'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı sonrası başlayan protestolar İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de ve Maltepe'de yaptığı konuşmalarda firma ismi vererek boykot çağrısında bulunmuştu. Özel ayrıca üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Tüketimi durdurma' çağrısını da gündemine aldı ve sosyal medya hesabından 'Tüketimi durdurma' çağrısında bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan'da "boykot çağrısı yapanlar" hakkında, "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmıştı.