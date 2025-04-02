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  4. Boykot ve protestolar gündem olmuştu ama... CHP ile AK Parti arasındaki makas çok açık değil! Seçim anketinde 'kararsızların' oy oranı dikkat çekti

Boykot ve protestolar gündem olmuştu ama... CHP ile AK Parti arasındaki makas çok açık değil! Seçim anketinde 'kararsızların' oy oranı dikkat çekti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.04.2025 14:20
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte hareketlenen siyaset ortamı, tutukluluk kararının ardından başlayan protesto ve boykot çağrılarıyla daha da alevlendi. CHP her şeye rağmen İmamoğlu'nu aday gösterirken, anket sonuçları da yakından takip edilmeye başlandı. Protesto ve boykot çağrılarına rağmen CHP ile AK Parti'nin arasındaki makas çok açılmazken, kararsızların oy oranı dikkatlerden kaçmadı. İşte son seçim anketinin sonuçları...

Boykot ve protestolar gündem olmuştu ama... CHP ile AK Parti arasındaki makas çok açık değil! Seçim anketinde 'kararsızların' oy oranı dikkat çekti

Türkiye son haftalarda siyasette hareketli günler yaşıyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasın ardından daha da hareketlenen süreç, beraberinde protesto ve boykot çağrılarını getirdi.

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CHP, HER ŞEYE RAĞMEN İMAMOĞLU'NU ADAY GÖSTERDİ

CHP, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ve tutuklanmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi. Özel ve partililer erken seçim taleplerini her açıklamalarında gündeme getirirken, anket sonuçları da merak edildi.

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"BU PAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

Asal Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

KARARSIZLARIN ORANI AK PARTİ VE CHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

Katılımcıların yüzde 34,5'i 'kararsız/oy kullanmam' yönünde görüş bildirirken, bu oran AK Parti ve CHP'nin oranını geride bıraktı. CHP yüzde 21,7 ile birinci sırada çıkarken, AK Parti yüzde 19,8 oy oranı ile ikinci parti oldu.

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KARARSIZLARIN OY ORANI DAĞITILDIKTAN SONRA CHP YÜZDE 2,9 FARK İLE BİRİNCİ PARTİ

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP yüzde 33,1 oy oranına, AK Parti ise yüzde 30,2 oy oranına çıktı. Aradaki fark ise 2,9 olarak ölçüldü.

kararsız dağıtıldı

ANKETTE DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ PARTİ KONUMUNDA

Öte yandan kararsızlar dağıtıldıktan sonra DEM Parti yüzde 9,2 oy oranıyla üçüncü parti oldu. MHP ise yüzde 7,8 ile ankette dördüncü parti konumunda.

Diğer oy dağılımları ise şu şekilde:

İYİ Parti: %5,3
Zafer Partisi: %4,3
Yeniden Refah Partisi: %4
Türkiye İşçi Partisi: %1,7
Anahtar Parti: %1,2
Diğer: %3,2

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Ekrem İmamoğlu seçim CHP MHP ak parti anket DEM Parti
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