Böyle bahane görülmedi… Duran araçlara çarptı: "Ben kullanmıyordum dayım kullanıyordu araç zaten park halindeydi"

Olay, Yenidoğan Mahallesi'nde, Dosteli ve Fatih Bey sokakları üzerinde gerçekleşti. 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen T.K. adlı sürücü, 03 ACG 443 plakalı hatchback aracıyla önce Dosteli Sokak üzerinde park halindeki 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, ilerlemeye devam etti ve Fatih Bey Sokak üzerinde bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi.

"BEN KULLANMIYORDUM, DAYIM KULLANIYORDU"

Kaza sonrasında, Kapısının açılmasını engelleyen panodan dolayı araçtan inemeyen alkollü sürücü, Olay yerine gelen trafik polisleri, sürücüyü aracın içerisinden çıkararak güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü sürücü, olay yerinde yaptığı açıklamada "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" diyerek olaydan kaçmaya çalıştı. Ancak yapılan alkol testinde sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın oluşumuna sebep olan unsurlar ve sürücünün alkol testi sonuçları incelenmeye devam ediyor.

"ARABA KULLANAMIYORUM, ARABA ORADA PARK HALİNDEYDİ"

Daha sonra işlemleri için polis otosunun yanına gelen T.K., alkometreye üflememek için dakikalarca çabaladı. Polisin direksiyonundan indirdiği T.K., kazalı araç için "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" diyerek kontrolden kaçmaya çalıştı. Bir ara ekip otosuna da binmeye çalışan T.K.'ya polis ekiplerince müdahale edildi. "Araba kullanamıyorum, araba orada park halindeydi" diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Çarptığı araçların yanında bulunan T.K., polislere teşekkür etti. Bir ara basın mensuplarına da tepki gösteren T.K., olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, polis ekiplerine yakalandı. Polisi oldukça uğraştıran alkollü şahıs basın mensuplarının "Dayının yanına mı gidiyordun?" sorusunu ise cevaplamadı.

Yapılan işlemler sonucunda T.K.'nın ehliyetine el konulurken, çeşitli maddelerden dolayı toplamda 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün aracının ön kısmında bulunan alkol kutuları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sürücü, işlemleri için karakola götürüldü, kazaya karışan hasarlı araç çekici ile kaldırıldı.

(İHA)