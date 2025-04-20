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Böyle evlat olmaz olsun! Sokak ortasında kavga ettiği babasını tek yumrukta bayılttı

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Baba ile oğulun sokak ortasındaki kavgası kameralara yansıdı. Esenyurt'ta meydana gelen olayda babasıyla kavga eden şahıs, attığı tek yumrukla babasını bayılttı.

Esenyurt'ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babanın, oğlunun tek yumruğu ile bayıldığı anlar kameraya yansıdı.

KAVGA ANI KAMERALARA AN BE AN YANSIDI

Olay, dün Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babasını tek yumrukla bayıltan şahsın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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Görüntülerde, babasıyla tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga
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