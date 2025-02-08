Böyle soygun görülmedi: Plastik kasalarla kuyumcu soymuşlar!

Saray'ın Gürsel Paşa Caddesi'nde yer alan kuyumcuya, geçen yıl 27 Aralık'ta gerçekleştirilen soygunda, 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturma başlatarak harekete geçti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin İstanbul'dan sahte plakalı bir araçla geldiği, yüzlerini kar maskesiyle kapatıp silah taşıdıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

EVLERİNDE SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; ruhsatsız 1 Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör, 82 fişek, 2 tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 169 tabanca fişeği, 23 keskin nişancı tabanca fişeği, 64 bin 500 TL, çeşitli ziynet eşyaları, altın bileklikler ve altın kolyeler, soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 4 çift eldiven, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PLASTİK KASALARA DOLDURMUŞLAR!

Öte yandan, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde, plastik kasalarla araçtan inen hırsızların kuyumcunun kepengini açarak içeri girdikleri, ardından ellerine geçirdikleri ziynet eşyalarını kasalara doldurdukları anlar kaydedildi.

Kaynak:DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır