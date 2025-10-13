HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Böylesi görülmedi! Doğurduğu bebeği havluya sarıp terasa bırakmıştı: O kadın hakkında karar

Bodrum'da lojmanda doğurduğu bebeğini havluya sarıp terasa bırakan Kırgızistan uyruklu kadın, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı

Böylesi görülmedi! Doğurduğu bebeği havluya sarıp terasa bırakmıştı: O kadın hakkında karar
Cansu Akalp

Yaklaşık 5 ay önce Kırgızistan'dan Bodrum'a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., geçtiğimiz cuma günü yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi. Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti.

TERASTA HAVLUYA SARILI HALDE BIRAKTI!

Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadının ifadesinde bebeğin doğum yaparken öldüğünü söylediği öğrenildi.

Böylesi görülmedi! Doğurduğu bebeği havluya sarıp terasa bırakmıştı: O kadın hakkında karar 1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

19 yaşındaki Z.U.K., bugün adliyeye sevk edildi. Z.U.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüs firmaları arasında kanlı rekabet! Tetikçinin firma sahibine silahlı saldırısı kameradaOtobüs firmaları arasında kanlı rekabet! Tetikçinin firma sahibine silahlı saldırısı kamerada
Uygulama noktasından kaçan aracın uyuşturucu yüklü olduğu ortaya çıktıUygulama noktasından kaçan aracın uyuşturucu yüklü olduğu ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Kırgızistan bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.