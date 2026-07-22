Böylesi görülmedi! Fenalaşarak yere yığılan gencin parasını çaldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir genç fenalaşarak yere yığıldı. Gencin bayılmasını fırsat bilen hırsız cüzdanındaki yaklaşık 6 bin lira çalındı. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Paspatur Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre kalbi duran genç, bir anda yere yığıldı. Sokaktan geçen kimliği belirsiz kişi, önce gencin durumunu kontrol etti. Ardından yardım etmek yerine duvar kenarındaki çantayı karıştırdı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Fethiyehabermerkezi'nin haberine göre; Şüpheli daha sonra gencin arka cebindeki cüzdanı aldı. Cüzdanda bulunan yaklaşık 6 bin lirayı çalan kişi, bir süre daha olay yerinde bekledikten sonra uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.