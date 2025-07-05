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Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06'da merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine 44.42 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 10.83 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bozcaada
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