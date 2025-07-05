Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06'da merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine 44.42 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 10.83 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale)
Tarih:2025-07-05
Saat:18:06:46 TSİ
Enlem:39.68833 N
Boylam:25.57778 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/dpTcIKQ8va@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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