Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor...

Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisinin (PASOK) Genel Başkanı ve Yunanistan milletvekili Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı.

Tarihi manastırda, ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.

AYA PARASKEVİ PANAYIRI

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır.

Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakar, derin derin iç geçirip rüzgarla sevdiği adama mesaj göndermek ister. Ayyalus'taki genç de aynı duyguları besler ancak kavuşamazlar. Paraskevi'nin aşk acısıyla ölmesinin ardından onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılır.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır