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Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor...

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bulunan tarihi Ayazma Manastırı, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla düzenlenen özel bir ayine ev sahipliği yaptı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) Genel Başkanı ve milletvekili Nikos Androulakis ile birlikte çok sayıda yerli ve yabancı Rum Ortodoks cemaati üyesi katıldı. "Ayazma Panayırı" olarak da bilinen etkinlikte dualar edildi, ilahiler okundu, katılımcılar mum yakarak dilekte bulundu.

Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor...

Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisinin (PASOK) Genel Başkanı ve Yunanistan milletvekili Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı.

Bozcaada da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor... 1

Tarihi manastırda, ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Bozcaada da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor... 2

Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.

Bozcaada da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor... 3

AYA PARASKEVİ PANAYIRI

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır.

Bozcaada da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor... 4

Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakar, derin derin iç geçirip rüzgarla sevdiği adama mesaj göndermek ister. Ayyalus'taki genç de aynı duyguları besler ancak kavuşamazlar. Paraskevi'nin aşk acısıyla ölmesinin ardından onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılır.

Bozcaada da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor... 5

Bozcaada da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor... 6

Bozcaada da Aya Paraskevi Günü ayini: "Ayazma Panayırı" olarak da biliniyor... 7

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada
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