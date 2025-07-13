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Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde trafik kazası geçiren ve kafa travması tanısı konulan H.A. (27) adlı kadın, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi

Bozcaada ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'nde çoklu kafa travması tanısı konulan H.A. için tıbbi tahliye talebinde bulunuldu. Talep üzerine Bozcaada Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlık ekibi ile ‘KB-57’ Sahil Güvenlik botuna alınan H.A., Geyikli Feribot İskelesi’ne getirildi. Burada ambulansa alınan H.A., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. H.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bozcaada
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