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Tanju Özcan hakkındaki 'cinsel saldırı' davasında karar çıktı: Beraat etti

Bolu’da görevinden uzaklaştırılan ve farklı bir suçtan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye çalışanı bir kadına yönelik ’nitelikli cinsel saldırı’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Tanju Özcan hakkındaki 'cinsel saldırı' davasında karar çıktı: Beraat etti

Geçtiğimiz Şubat ayında ’icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın yargılandığı ’tehdit’ ve ’şantaj’ davasında mağdur olan belediye çalışanı Ö.Ç., Özcan hakkında yeni bir şikayette bulundu. Ö.Ç.’nin şikayeti üzerine Özcan hakkında ’nitelikli cinsel saldırı’ ve ’zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Söz konusu davada Haziran ayında tahliyesine karar verilen ancak ’icbar suretiyle irtikap’ suçundan Ankara Sincan Cezaevi’nde tutukluluğu devam eden Özcan, karar duruşmasına SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçları işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığına kanaat getirerek, Tanju Özcan’ın her iki suçtan da beraatine hükmetti.

Tanju Özcan hakkındaki cinsel saldırı davasında karar çıktı: Beraat etti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan
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