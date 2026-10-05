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Türkiye’den İsrail çağrısı: “Artık etkili adımlar atılmalı”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Kuneytra’daki faaliyetleriyle 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırdığını belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Türkiye’den İsrail çağrısı: “Artık etkili adımlar atılmalı”
Şevket Taner Şahin

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail’in Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini sert şekilde kınadı. Açıklamada, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma “etkili ve kararlı adımlar” atma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz.

Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail Türkiye
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