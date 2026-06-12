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Bozdoğan Belediyesi’nden, Yazıkent’te parke taşı çalışması

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımları kapsamında Yazıkent Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bozdoğan Belediyesi’nden, Yazıkent’te parke taşı çalışması

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımları kapsamında Yazıkent Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yazıkent Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen güzergahlarda yoğun mesai harcayarak yolları modern bir görünüme kavuşturuyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlara verdikleri hizmet sözünü yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemizin her mahallesine eşit ve adil hizmet götürmek için çalışıyoruz. Yazıkent Mahallemizde başlattığımız taş döşeme çalışmaları da bu anlayışın bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşım konforunu artıracak yatırımlarımızı birer birer hayata geçiriyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz ile sahada büyük bir özveriyle çalışarak, Plan ve program dahilinde tüm mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yazıkent Mahalle Muhtarı Ümit Çoban da mahallede başlatılan çalışmalar nedeniyle Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Muhtar Çoban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mahallemizin ihtiyaçlarını her fırsatta dile getiriyor ve çözüm noktasında destek görüyoruz. Yazıkent Mahallemizde başlayan taş döşeme çalışmaları vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahallemize gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Galip Özel’e, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bozdoğan Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde sürdürdüğü yol, parke ve çevre düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Yazıkent Mahallesi’nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının daha güvenli ve modern hale gelmesi bekleniyor.

Bozdoğan Belediyesi’nden, Yazıkent’te parke taşı çalışması 1

Bozdoğan Belediyesi’nden, Yazıkent’te parke taşı çalışması 2

Bozdoğan Belediyesi’nden, Yazıkent’te parke taşı çalışması 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bozdoğan
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