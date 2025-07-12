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Bozdoğan’da lavanta ve altın otu hasadı yapıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde lavanta ve altın otu (ölmez çiçek) hasadına katılan Kaymakam Yunus Emre Polat; "Tıbbi aromatik bitkiler, ilçe tarımına önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Bozdoğan’da lavanta ve altın otu hasadı yapıldı

Bozdoğan’ın Asma Mahallesi’nde üretimine başlanan lavanta ve altın otu (ölmez çiçek) bitkilerinin ilk hasadı yapıldı. Hasat programına Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve Asma Mahalle Muhtarı Mesut Yılmaz katıldı. Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta ve altın otu, hem görsel güzellikleri hem de ekonomik değeriyle dikkat çekerken Kaymakam Polat, üretim alanında yaptığı incelemelerde firma yetkilisi Arzu Dirik’ten bilgi aldı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Polat, Bozdoğan’ın tarımsal çeşitlilik açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Tıbbi aromatik bitkilerin ilçede alternatif gelir kaynağı oluşturacağını da belirten Kaymakam Polat; "İlçemiz, tarımsal çeşitlilik açısından büyük bir potansiyele sahip ve tıbbi aromatik bitkiler ilçe tarımına önemli katkılar sağlayacak. Üreticilerimize bereketli bir sezon dilerim" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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