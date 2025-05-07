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Bozkır’da Trafik Haftası etkinlikleri

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Trafik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bozkır’da Trafik Haftası etkinlikleri

Bozkır Emniyet Amirliği ve Jandarma Trafik ekipleri, ilçe merkezinde yürüttükleri uygulamalarla hem eksiklikleri gideriyor hem de vatandaşları bilinçlendiriyor. Etkinlikler çerçevesinde, Hükümet Konağı önünde silinen yaya geçidi çizgileri yeniden boyanarak trafik işaretlemeleri güçlendirildi. Ayrıca, ilçenin önemli noktalarına yerleştirilen bilgilendirici afişlerle sürücü ve yayalara trafik kurallarının önemi hatırlatıldı. Yetkililer, çalışmaların amacının ’trafik kazalarını önlemek ve can güvenliğini sağlamak’ olduğunu vurguladı. (İHA)

Bozkır’da Trafik Haftası etkinlikleriBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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