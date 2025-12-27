HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boztepe beyaz gelinliğini giydi

Ordu’nun ’seyir terası’ olarak adlandırılan ve denizden 530 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.İlin sahil sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

Boztepe beyaz gelinliğini giydi

Ordu’nun ’seyir terası’ olarak adlandırılan ve denizden 530 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

İlin sahil sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışı etkili oluyor. Altınordu ilçesinde denizden yaklaşık 530 metre yükseklikteki Boztepe’de de kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından şehrin seyir terası, mevsimde ilk kez beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası vatandaşlar Boztepe’ye çıkarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde hava sıcaklığı ise ortalama 5 dereceye kadar düştü.

Boztepe beyaz gelinliğini giydi 1

Boztepe beyaz gelinliğini giydi 2

Boztepe beyaz gelinliğini giydi 3

Boztepe beyaz gelinliğini giydi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Özdoğan: "Kar rahmettir, tüm ekiplerimizle sahadayız"Başkan Özdoğan: "Kar rahmettir, tüm ekiplerimizle sahadayız"
Nazilli Belediyesi’nde "nokta, virgül" soruşturmasıNazilli Belediyesi’nde "nokta, virgül" soruşturması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Boztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.