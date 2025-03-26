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Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya "darbe" suçlamasıyla ceza davası açıldı

26.03.2025 23:42
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Brezilya'da, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunduğu suçlamasıyla ceza davası açılacak.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya "darbe" suçlamasıyla ceza davası açıldı

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul ederek, bu kişiler hakkında ceza davası açılmasına onay verdi.

Yüksek Mahkeme Birinci Dairesinin 5 yargıcı, cumhuriyet savcılığı tarafından bir gün önce sunulan soruşturmanın ayrıntılarını ve aşırı sağcı liderin savunmasını dinledikten sonra davanın kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Bolsonaro, Lula da Silva'nın 31 Ekim 2022'de kazandığı seçimi askeri müdahale yoluyla devirmeyi amaçlayan bir komploya liderlik ettiği iddiasıyla yargılanacak.

Yargıç Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun "darbe planının" lideri olduğuna ilişkin yeterli kanıta sahip olduklarını belirtti.

Moraes, "Çok şiddetli bir darbe girişimi yaşadık. Darbe için askeri müdahale talebiyle birlikte vahşi bir şiddet. Ordu ve Hava Kuvvetleri komutanlarının olağanüstü hal tedbirlerine direnmesi, meşru olarak seçilmiş hükümetin darbeyle ortadan kaldırılmasını önledi." ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisine karşı kişisel sorunları olduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Moraes'in kendisini suçlamak için "asılsız bir hikaye" uydurduğunu öne sürdü.

Bolsonaro, 2022 seçimlerinden sonra ordu komutanlarıyla muhtemel bir olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda olası senaryoları ele aldıklarını ancak bunun anayasaya aykırı olmadığını belirtti.

SÜREÇ

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, federal polisin, darbe planına ilişkin raporunu kamuoyunun erişimine sunmuştu.

Raporda, soruşturma boyunca toplanan kanıtların, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 2023'te Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planına dahil olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım 2024'te Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da aralarında yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine de engel olamamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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