HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Brezilya’da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya’da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yüksek ateş ve titreme şikayetleriyle hastaneye sevk edilerek bronkopnömoni (zatürre) teşhisi sonrasında yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Brezilya’da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya'da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yüksek ateş, titreme ve oksijen doygunluğunda düşüş nedeniyle bu sabah erken saatlerde başkent Brasilia’daki hapishaneden hastaneye sevk edildi. Bolsonaro’nun, bronkopnömoni (zatürre) teşhisi konulmasının ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Bolsonaro’yu tedavi eden doktorlardan Brasil Caiado basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki eski devlet başkanına antibiyotik tedavisi uygulandığını aktardı. Bolsonaro’nun durumunun ciddi olduğu ve en az birkaç gün daha hastanede kalmasının beklendiğinin altı çizildi. Caiado, henüz ameliyatın düşünülmediğini de sözlerine ekledi.

Brezilya’da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı 1

AİLESİ VE AVUKATLARI CEZASININ EV HAPSİ ÇEVRİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Bolsonaro, 2022 devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya kaybettikten sonra darbe teşebbüsü suçlamalarıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bolsonaro’nun ailesi ve avukatları, eski liderin geçtiğimiz yıl hapse girmesinden bu yana cezasının ev hapsine çevrilmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.