Brezilya'nın başkenti neresi? Brezilya'nın başkenti hakkında bilgiler

Brezilya’nın resmi adı Brezilya Federal Cumhuriyeti olarak geçer. Güney Amerika bölgesinde bulunan ülke, buranın en büyük ülkesi olarak öne çıkar. Ülkenin yüzölçümü 8,5 milyon metrekareden fazla olarak ölçülmüştür. Brezilya kültürel bakımdan en çeşitli ve en kalabalık dünya ülkeleri arasında yer alır. Brezilya, Latin Amerika bölgesinin yüzde 47,7’sini oluşturur. Ekvador ve Şili ülkeleri haricinde diğer tüm Güney Amerika ülkeleri ile sınır komşusudur.

Brezilya’nın başkenti neresi?

"Brezilya'nın başkenti neresi?" sorusunun yanıtı "Brasilia şehridir." şeklindedir. Brasilia, 1956-1960 seneleri arasında 41 ayda tasarlanıp inşa edilmiştir. Şehir Goias eyaleti içerisinde ve federal topraklarda bulunur. Brasilia, 1.200 metre yüksekliğe sahip kurak bir plato bölgesinde kurulmuştur. Çok kısa bir sürede kurulan bu şehir, başkent unvanını Rio de Janeiro şehrinden almıştır.

Şehrin 3,5 yılda tasarlanmasını sağlayan Lúcio Costa ile beraber baş mimar Oscar Niemeyer isimli kişiler öne çıkar. Brasilia inşa edilme şekli ve birbirinden farklı bölgeleriyle beraber 21. yüzyılın en düzenli şehir sıralamasında başlarda yer alır.

Şehrin modern bir mimariyle tasarlanması sonucunda kuşbaşı bakıldığında şekli bir uçak görünümünü andırır. Çağdaş ve modern şehir mimarisinin önemli örneklerine sahip olan Brasilia, ülkedeki bürokratik binaları da barındırır. Geçmişte Rio de Janeiro şehrinin jeopolitik konumu açısından birçok soruna sahip olmasından dolayı Brasilia başkent olarak ilan edilmiş ve bürokratik özellikler kazanmıştır. Rio de Janeiro şehrinin başlıca sorunları arasında yer alan ülke merkezine uzak oluşu, yönetimsel faaliyetler açısından oldukça ciddi sıkıntılara neden olur.

Brasilia'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden Brasilia şehrine gitmek isteyen kişiler aktarmalı uçuşlar sayesinde Brasilia’ya ulaşabilirler. Çünkü Türkiye’den Brasilia’ya direkt uçuş gerçekleştirilmemektedir. Aktarma yapılan şehirler arasında Paris, Rio ve Amsterdam yer alır. Brasilia şehrinde yaz mevsimi oldukça bunaltıcı olduğundan bu aylarda ziyaret edilmesi pek önerilmez. Bilhassa 32 santigrat civarında görülen hava sıcaklıkları sıcağı sevmeyen turistler için oldukça can sıkıcı olabilir.

Brasilia'da gezilecek yerler

Şehirdeki tarihi yapılar, parklar, doğal güzellikler ve dini yapılar turistlere tarihi ve modern unsurlar eşliğinde keyifli bir tatil sunar. Brasilia şehrinde görülmesi gereken yerler şu şekildedir:

Praça dos Três Poderes

Sembolik bir alan olarak Brezilya’nın yasama, yürütme ve yargı unsurlarının bir arada yer aldığı bir meydandır. Burada Parlamento binası, Planalto Sarayı ve Yüksek Mahkeme gibi yönetim yapıları bulunur. Modernist mimari anlayışıyla ünlü Oscar Niemeyer’in imzasını taşıyan binalar siyasi yapının estetik bir görünümle öne çıktığı yapılardır.

Brasília Katedrali

Yine Oscar Niemeyer tarafından tasarlanan ve 1970 senesinde inşası tamamlanan bu farklı yapıdaki katedral, modern mimari örneklerinden biri olarak kabul edilir. Katedralin 16 beton sütunun birleşmesiyle meydana gelen çatısının görünümü gökyüzüne uzanan ve dua eden elleri simgeler.

Palácio dos Arcos

Dışişleri Bakanlığı'na ait merkez binası olarak kullanılan bu saray da Oscar Niemeyer imzasını taşıyan bir yapıdır. Binanın ön tarafından kemerler ve suyla çevrili alan Brezilya modern mimarisinin zarif örneklerinden biridir. Yapının iç mekanında ise Brezilyalı sanatçıların eserleri ve bir iç avlu yer alır.

Dom Bosco Kilisesi

Bu kilise iç mekanındaki büyüleyici mavi vitraylarıyla ünlüdür ve oldukça mistik bir atmosfere sahiptir. Aziz Dom Bosco’nun rüyalarından esinlenilerek tasarlanan bu yapı bilhassa havanın karardığı saatlerdeki ışık oyunlarıyla dikkat çeker.

Brasilia mutfağı

Brasilia şehri son dönemde modern bir anlayışa sahip olduğundan Dünya mutfağı açısından çok da köklü bir yapıya sahip değildir. Şehirde görülebilecek yemek örnekleri genellikle Brezilya ülkesine ait olmakla beraber şehre sonradan gelen insanlar da mutfağına eklemelerde bulunmuştur. Şehirde görülebilecek öne çıkan lezzetler arasında Portekiz, Meksika ve Fransız mutfaklarından örnekler bulunur.

Brezilya mutfağı Türk kültürüne çok uzak olmamakla beraber genellikle pirinç, fasulye ve sebze yemeklerinin ağırlıklı olarak görüldüğü bir yapıya sahiptir. Brezilya’nın en ünlü yemeği ise siyah fasulye, dana ve domuz eti ile hazırlanan feijoada yemeğidir.

Brasilia’yı ziyaret edenlerin ülkenin ünlü içli köftesi olan coxinha lezzetini denemeleri önerilir. Bununla beraber ülkenin ulusal yemeği niteliğinde olan ve ızgara olarak pişirilen chourasco da mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında yer alır.