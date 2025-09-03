Brokoli tansiyonu yükseltir mi? Brokolinin tansiyona etkisi

İnsan bedenini çeşitli kronik hastalıkların oluşmasından ve gelişiminden koruyan brokoli, hem lezzeti ile hem farklı tariflerle hazırlanan çeşitli yemekler ve salataları ile sağlık için olduğu kadar damak tadı için de önemli bir yiyecek olarak kabul edilmektedir. Çorbasından salatasına birçok farklı şekilde tüketilebilen brokolinin en bilinen bazı faydaları şu şekildedir:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan şekerini dengeleyici etkisi vardır.

Göz sağlığını destekleyicidir.

Kalp sağlığını destekleyicidir.

Cilt sağlığını koruyucudur.

Enfeksiyon durumlarının azalmasına ve önlenmesine yardımcı olur.

Kemikleri güçlendirir.

Saç köklerini güçlendirir ve saç hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Sağlam bir lif kaynağıdır. Bu özelliği ile kabızlığı da giderir ve sindirim sağlığını destekler.

Brokoli tansiyonu yükseltir mi?

İltihap giderici etkisi ile de bilinen brokoli, güçlü bir antioksidandır. Lif açısından son derece zengin olması kalp sağlığını destekleyici etkisini öne çıkartmaktadır. Tüm bunlara ek olarak brokoli kolesterolü düşürmeye ve kolesterol seviyelerini dengelemeye de yardımcı olmaktadır. Kan basıncını koruyucu etkisi de bulunan brokoli bu özelliği ile de kardiyovasküler sağlığı destekler.

Diyabet kaynaklı olan kalp hasarını önleyen brokoli, kanser riskini de azaltıcıdır. Cildi güneşin zararı ışınlarına karşı korur, doğru miktarlarda tüketilerek ya da cilde direkt olarak uygulanarak cilt kanserini önler. İçeriğinde yüksek oranda şu vitaminler ve mineraller bulunmaktadır:

Kanın pıhtılaşmasını sağlamak için gerekli olan proteinleri çalıştırmayı sağlayan K vitamini

Bedenin kemik ve dokusunda yer alan kolajenin oluşmasını sağlayan C vitamini

Sağlıklı bir sindirim sisteminin oluşmasını sağlayan lif

İnsan vücudunda yeni hücrelerin üretimini ve korunmasını destekleyen folat

Yaş ilerledikçe oluşan makula dejernerasyonu ile katarakt oluşumunun riskini azaltan lutein

Brokolinin tansiyona etkisi nedir?

Brokoli için uzmanlar yüksek tansiyon üzerinde de etkili olduğuna dair bazı açıklamalar yapmışlardır. Buna göre bir kase çiğ brokolinin günlük C vitamini gereksiniminin yaklaşık olarak % 13’ünü karşıladığı bilinmektedir. Yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar için de brokoli tüketilmesi önerilmektedir.

Diyet yapan kişilerin menülerinde mutlaka yer alan brokoli, diyabet, kanser, kalp hastalıkları gibi hastalıkları önlemeye de yardımcı olarak kabul edilmektedir. Kanser hücrelerinin meydana gelmesini engelleyen brokolinin çok pişirilmeden hatta en yüksek verim alabilmek adına çiğ şekilde tüketilmesi önerilmektedir.

Kan basıncını dengeleyen brokoli, tansiyon düşürücü etkisi ile yüksek tansiyon sorunu yaşayan kişiler için tavsiye edilen bir sebzedir. İnsan vücudunun daha fazla sıvıya tutunmasına yardımcı ögelerden biri de tuzdur. Bu durum da atardamarlar üzerindeki basıncın artmasına neden olmaktadır. Brokoli ve benzeri bazı sebzeler potasyum takviyesi için de tüketilebilirler.

Bu sayede brokoli içinde yer alan mineral sodyumun insan vücudundan dışarı çıkmasına destek olur. Böylece kan damarı duvarları rahatlar. Kolesterolü düşüren brokoli, uygun olan kan basıncını da korur, kardiyovasküler sağlığı da bu şekilde desteklemiş olur.

Her ne kadar insan sağlığına birçok faydası ile de bilinse de brokolinin olası bazı yan etkileri şunlardır: