Brunei'nin başkenti neresi? Brunei'nin başkenti hakkında bilgiler

Resmi adı ile Brunei Barış Devleti olarak tanınan ülke İslami monarşi yönetim biçimine sahiptir. Ülkedeki ihtişamlı saraylarla beraber modern yapıların bir aradaki görünümü oldukça etkileyicidir. Brunei’nin en önemli gelir kaynakları petrol rezervine dayanır. Brunei ülkesinin resmi dili Malayca'dır. Ülkenin hemen her bölgesinde Malayca konuşulur. Malaycanın dışında ülkede konuşulan diğer diller ise İngilizce ve Çince olarak öne çıkar.

Brunei’nin başkenti neresi?

Brunei Barış Devleti, Borneo adındaki bir ada parçasının topraklarında yer alır. Ülkenin konumu Güneydoğu Asya olarak açıklanır. Ülke bir ada üzerinde yer aldığından tek sınır komşusu Malezya’dır. Diğer sınırları ise Pasifik Okyanusu ile çevrilidir.

Ülkenin başkenti sorgulandığında Bandar Seri Begawan, Brunei Sultanlığı'nın resmi başkenti olarak öne çıkar. Bandar Seri Begawan, Brunei’nin yönetimiyle beraber finans, ekonomi ve kültür merkezidir. Kısaca BSB olarak da anılır. Ülke çapında olduğu gibi Bandar Seri Begawan şehrinde de gelir dağılımının çok dengesiz olduğu görülür.

Bandar Seri Begawan'a nasıl gidilir?

Ülkemizden Bandar Seri Begawan şehrine direkt uçuş bulunmaz. Bandar Seri Begawan'a gitmek isteyenler için en ekonomik yöntem Malezya - Kuala Lumpur aktarmalı uçuşlardır. Bununla beraber Singapur veya Dubai aktarmalı olarak da ülkeye ulaşmak mümkündür. Bandar Seri Begawan'daki Havaalanı şehir merkezine 11 km uzaklıkta yer alır. Ülkedeki yıl boyu sıcaklıklar 24-32 dereceler arasında seyreder ve Bandar Seri Begawan şehrine seyahat etmek için en uygun dönem en az yağışlı olan Mart ayıdır.

Bandar Seri Begawan'da gezilecek yerler

Güneydoğu Asya ülkelerinde sıklıkla rastlanan renkli mimari Bandar Seri Begawan şehrinde görülmez. Bu şehirdeki yapılar genellikle daha sade ve kutu biçimindedir. Şehirdeki Kampong Ayer bölgesine deniz taksileri ile ulaşım mümkündür. Bu bölgenin öne çıkan özelliği su üzerine kurulmuş evlerdir. Bandar Seri Begawan'daki geleneksel yaşamı daha iyi görebilmek için bu bölgenin gezilmesi tavsiye edilir.

Bandar Seri Begawan'da gezilecek yerler şu şekildedir:

Sultan Ömer Ali Seyfeddin Camii

Brunei'nin simge yapılarından biri olarak öne çıkar. Camii’nin altın kubbesi ve yapay gölet üzerinde yer alması oldukça etkileyici unsurlardır. Mimari olarak öne çıkan bu camii İslam kültürünün önemli bir örneğidir.

Jame' Asr Hassanal Bolkiah Camii

Brunei’nin en büyük camisi olması özelliğini taşıyan bu yapı, 29 tane altın kubbesiyle öne çıkar. Bilhassa akşam saatlerindeki ışıklandırmasıyla turistler için etkileyici bir görüntü sunar.

Brunei Müzesi

İslam kültürüne ait eserlerin sergilendiği bu yapı hem sanat hem de tarihe ilgi duyan turistler için mutlaka gezilmesi gereken yerler arasındadır.

Şerif Ali Türbesi

Brunei ülkesinin İslam diniyle tanışmasında önemli bir role sahip olan Sultan Şerif Ali’nin türbesi manevi ziyaret noktalarından biridir.

Sultan Bolkiah Türbesi

Sultan Bolkiah dönemi Brunei’nin altın çağını yaşadığı bir dönem olarak bilinir ve bu açıdan türbe tarihi önemiyle dikkat çeker.

Kampong Ayer (Su Köyü)

Brunei Nehri üzerinde yer alan bu geleneksel yapıdaki yerleşim yerinin nüfusu yaklaşık 30.000 kişi olarak ölçülmüştür. Bölge ahşap köprülerle birbirine bağlanmış evler ve camilerle oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir.

Sultan’ın Başkanlık Sarayı (Istana Nurul Iman)

Dünyanın en büyük sarayları arasında öne çıkar. Sultanın sarayı ziyaretçilere açık olmamakla beraber önünde fotoğraf çektirmek de yasaktır. Burada yapılabilecek tek şey görkemli görüntüsünü izlemektir.

Brunei'de ne yenir?

Brunei halkı, yemeği dışarda yemeyi çok sever. Bu nedenle şehirlerde çok sayıda restoran bulunur. Ülkedeki yabancı nüfusun yoğun oluşu restoranların da çeşitli yapıda olmasını sağlamıştır. Borneo adasıyla tanınan bir lezzet olan "ambuyat" mutlaka denenmesi gereken yemekler arasında yer alır. Şehirde bir akşam yemeği yaklaşık 6 - 8 dolar aralığındadır. Kedai Kopi dedikleri kahve dükkanları ise oldukça popüler noktalardır.

Şehirde alışveriş

Şehrin Gadong bölgesinde bulunan "The Mall" ve merkezdeki "Yayasan Alışveriş merkezi" en çok tercih edilen alışveriş noktalarıdır. Bu yerler aynı zamanda yerel halkın da sosyalleşme alanlarıdır.

Şehirde eğlence

Brunei gece hayatı çok gelişmemiştir. Ülkede halka açık alanlarda alkol tüketmek yasaktır. Hatta ülke içerisinde alkol satışı da yasaktır. Yalnızca Müslüman olmayan turistlerin Malezya sınırında bulunan marketlerden 48 saatte bir 2 litre şarap ya da benzeri alkol oranına sahip içki almalarına izin verilir. Ülkedeki lüks restoranlar turistlerin kendi içkilerini getirmelerine izin verir.