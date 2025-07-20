Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak! Sıcaklık uyarıları peş peşe geldi... İşte 20, 21, 22, 23, 24 Temmuz hava durumu

-Yaz mevsiminin ortasında kavurucu sıcaklar iyiden iyiye etkisini hissettiriyor. Yeni haftada yeni bir sıcak hava dalgası yolda. Özellikle salı ve çarşamba günlerinin aşırı sıcak geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın 45 dereceyi geçmesi beklenen ilimiz de var. Bu seneki 3. sıcak hava dalgasının geldiğini belirten CNN TÜRK Metetoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşırken önemli uyarılarda da bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de önümüzdeki günler için "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını paylaştı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

"SALI VE ÇARŞAMBA DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu seneki 3. sıcak hava dalgası geliyor. Bugünden başladı bazı şehirlerde ama İstanbul'da salı ve çarşamba günü etkili olacak. 36-37 dereceye çıkacak sıcaklıklar var. İstanbul'da salı ve çarşamba günü, kronik hastalığı bulunan ve yaşlılar dışarı çıkmasınlar. Önemli bir risk problemi oluşturuyor. Bundan önceki iki sıcak hava dalgasında Avrupa'da Madrid'de 375 kişi öldü. Roma'da 255, Yunanistan'da da 100 kişi bu sıcaklardan hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu sıcaklar ölüm riskini de arttırıyor.

O İLLERİ İŞARET ETTİ: "45 DERECEYİ GEÇECEK SICAKLIKLAR VAR"

Türkiye'de Doğu ve Orta Karadeniz hariç, diğer bölgede aşırı sıcaklar var. Doğu Karadeniz'de yağış var ama sıcaklıklar da 25-30 derece civarında. Diğer bütün şehirlerde sıcaklıklar yaklaşık 35 derecenin üzerinde. Güneydoğu Anadolu'da ise 40 derecenin üzerinde. Urfa, Kilis, Gaziantep'in büyük bir kesiminde, Diyarbakır'da 45 dereceyi belki geçecek olan sıcaklıklar var. Bu sıcaklıklar gölgede ölçülen sıcaklıklar.

İç Ege'deki sıcaklıklar da yüksek. Aydın, Manisa, Muğla civarlarında 43-44 derece civarında sıcaklıklar olacak. Edirne'de de yaklaşık 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar meydana gelecek.

YAZ TATİLİ YAPANLARI UYARDI

Antalya'da rüzgâr kuzeyli değil, biraz güneyli estiği için denizden biraz serin hava getirecek. O da 35 derece civarında veya biraz daha altında olabilir. Antalya'ya özel olarak bu. İzmir 37-38 derece. Bodrum, Marmaris yani yaz tatili yapanlar için söylüyorum, 30 ile 35 derece arasında. Diğer şehirlerin hepsinde 35'in üzerinde."

BU İLLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

20 TEMMUZ HAVA DURUMU

21 TEMMUZ HAVA DURUMU

22 TEMMUZ HAVA DURUMU

23 TEMMUZ HAVA DURUMU

24 TEMMUZ HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık