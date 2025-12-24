Bu 3 güne dikkat: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'Yıl sonu kar' uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar açıklamasında bulundu. 'Yıl sonu kar' notuyla paylaşım yapan Şen, önümüzdeki günlerdeki kar beklentisi hakkında konuştu.

Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında. Marmara Bölgesi'ne poyrazdan gelecek hava, Sibirya üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde kar yağışı görülebilecek.

"İSTANBUL'A YAĞACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Çok mu kar yağışı var. Hayır çok değil. Şehir içine yağar mı, İstanbul'a yağar mı? Biliyorsunuz İstanbul'a kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'a da yağacak gibi gözüküyor. Öyle sosyal medyada dolaşan 'lapa lapa kar geliyor, kara kış, donacağız' gibi böyle bir şey yok. Normal bir kış karı görülecek. Eğer değişmezse, bir haftadan fazla var, değişebilir. Şu andaki verilere göre 30-31 Aralık'ta Marmara'nın doğusunda İstanbul'da dahil olmak üzere Bursa, Kocaeli...

"1 OCAK'TAN İTİBAREN ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI OLACAK"

Hatta ayın 1'inden itibaren Anadolu'da kuvvetli kar yağışları olacak. Bu kar yağışları batıda da görülecek. İç Anadolu Bölgesi, İç Ege bölgesinde de kar yağışları biraz kuvvetli görünüyor yeni yılın ilk haftasında. Tahminlerimiz doğrultusunda olacak gibi gözüküyor.

"HAFTASONU ANKARA'NIN YÜKSEKLERİNE KAR GELİYOR"

Bu hafta sonu ise Ankara'nın yükseklerine kar yağışı geliyor. Cumartesi-pazar bir soğuk hava daha geliyor."