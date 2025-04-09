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Bu caniliği öz annesi yaptı! Boynunu kırıp kızını öldürdü... Yakalanmamak için de bileklerini kesip intihar süsü vermek istedi

Herkesi dehşete düşüren olay Samsun'da yaşandı. Sultan Günyadın (59) tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ın (34) boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Korkunç ölümün ardından cani anne kızının bileğini kesti ve olayı intihar gibi göstermeye çalıştı. Cani anne olayın ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sultan Günaydın, polisteki ifadesinde kızının kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Bu caniliği öz annesi yaptı! Boynunu kırıp kızını öldürdü... Yakalanmamak için de bileklerini kesip intihar süsü vermek istedi
Melih Kadir Yılmaz

Olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

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KIZININ BİLEĞİNİ KESİP İHBARDA BULUNDU

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

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EKİPLER GENÇ KADININ BOYNUNUN KIRILDIĞINI BELİRLEDİ

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

CANİ KADIN İFADESİNDE KIZININ KENDİSİNE SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun anne kız
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