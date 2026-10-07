HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bu da oldu! Şehit annesini 'terör örgütü bilgilerini aldı' yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar...

Mersin'de şehit annesi S.V. dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini başkomiser olarak tanıtan bir dolandırıcı S.V.'den kendisine verilen hesaba para göndermesini talep etti. Şehit annesine bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanını söyleyen dolandırıcıların daha sonra bir kuyumcudan altın aldıkları tespit edildi. Olayda 5 kişi yakalandı.

Bu da oldu! Şehit annesini 'terör örgütü bilgilerini aldı' yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar...

Edinilen bilgiye göre, şehit annesi S.V.’yi telefonla arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtarak bilgilerinin terör örgütüne karıştığını söyledi. Bir banka hesabına 435 bin lira gönderen S.V., ardından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Çalışma başlatan polis ekipleri, paranın gönderildiği banka hesabının Berkan Ö.’ye (40) ait olduğunu tespit etti.

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 1

BU KADARINA DA PES: ŞEHİT ANNESİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ YALANIYLA DOLANDIRDILAR

Hesap sahibinin İstanbul’da yaşadığının belirlenmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışma başlattı. Berkan Ö. Gülbahar Mahallesi’nde bir sokakta yakaladı.Gözaltına alınan Berkan Ö. polise, hesabına gönderilen paraları bir kuyumcuda altına çevirdiğini, altınları buluştuğu başka bir şüpheliye teslim ettiğini ve bu kişiyle yeniden görüşeceğini söyledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, buluşma günü altınları almak için Berkan Ö.’nün yanına gelen Abdulkadir Y.’yi (28) yakaladı.

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 2

ALTINLARI TESLİM EDEN DE ALAN DA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yakalanan 2 şüpheliyle buluşan 2 kişi daha olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda bu kişilerden Mehmet Emin Y. (39) olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, Bahçeliler Zafer Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Mehmet Emin Y., olay günü yanında bulunan kişinin Bülent K. (34) olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bülent K. ise Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’ndeki evde gözaltına alındı. Bülent K., polise verdiği ilk ifadede, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, teslim aldıktan sonra altınları Konyalı Camii’nin şadırvanında tanımadığı birine verdiğini söyledi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 3

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Bülent K. emniyette verdiği ifadede, önceden tanıdığı Berat K.’nin kendisini aradığını ve Mecidiyeköy’de yönlendireceği 2 kişiye altınları vermesini istediğini söyledi. Bülent K.’nin altınları tanımadığı 2 kişiye teslim ettiğini belirtmesi üzerine ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğu tespit edildi. Çalışmalarda bir otelde bulunduğu belirlenen Faruk A. yakalandı. Berkan Ö.’nün 1, Abdulkadir Y. ve Bülent K.’nin ise emniyete 3'er geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 4

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin paraları altına çevirdiği anlarla, buluştukları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 5

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 6

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 7

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 8

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 9

Bu da oldu! Şehit annesini terör örgütü bilgilerini aldı yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar... 10
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşme Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! Rüşvet pazarlığı anı ortaya çıktıÇeşme Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! Rüşvet pazarlığı anı ortaya çıktı
Boğaz ağrınız varsa dikkat! Uzmanı 7 doğal öneri verdiBoğaz ağrınız varsa dikkat! Uzmanı 7 doğal öneri verdi

Anahtar Kelimeler:
şehit dolandırıcılık Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Dünyada yeni salgın endişesi! ABD uyardı: 'O ülkeye gitmeyin, oradakiler de derhal ayrılsın'

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Bir devir sona erdi! Lionel Messi, gözyaşlarıyla milli takıma veda etti

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.