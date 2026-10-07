Bu da oldu! Şehit annesini 'terör örgütü bilgilerini aldı' yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar...

Edinilen bilgiye göre, şehit annesi S.V.’yi telefonla arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtarak bilgilerinin terör örgütüne karıştığını söyledi. Bir banka hesabına 435 bin lira gönderen S.V., ardından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Çalışma başlatan polis ekipleri, paranın gönderildiği banka hesabının Berkan Ö.’ye (40) ait olduğunu tespit etti.

BU KADARINA DA PES: ŞEHİT ANNESİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ YALANIYLA DOLANDIRDILAR

Hesap sahibinin İstanbul’da yaşadığının belirlenmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışma başlattı. Berkan Ö. Gülbahar Mahallesi’nde bir sokakta yakaladı.Gözaltına alınan Berkan Ö. polise, hesabına gönderilen paraları bir kuyumcuda altına çevirdiğini, altınları buluştuğu başka bir şüpheliye teslim ettiğini ve bu kişiyle yeniden görüşeceğini söyledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, buluşma günü altınları almak için Berkan Ö.’nün yanına gelen Abdulkadir Y.’yi (28) yakaladı.

ALTINLARI TESLİM EDEN DE ALAN DA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yakalanan 2 şüpheliyle buluşan 2 kişi daha olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda bu kişilerden Mehmet Emin Y. (39) olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, Bahçeliler Zafer Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Mehmet Emin Y., olay günü yanında bulunan kişinin Bülent K. (34) olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bülent K. ise Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’ndeki evde gözaltına alındı. Bülent K., polise verdiği ilk ifadede, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, teslim aldıktan sonra altınları Konyalı Camii’nin şadırvanında tanımadığı birine verdiğini söyledi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Bülent K. emniyette verdiği ifadede, önceden tanıdığı Berat K.’nin kendisini aradığını ve Mecidiyeköy’de yönlendireceği 2 kişiye altınları vermesini istediğini söyledi. Bülent K.’nin altınları tanımadığı 2 kişiye teslim ettiğini belirtmesi üzerine ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğu tespit edildi. Çalışmalarda bir otelde bulunduğu belirlenen Faruk A. yakalandı. Berkan Ö.’nün 1, Abdulkadir Y. ve Bülent K.’nin ise emniyete 3'er geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin paraları altına çevirdiği anlarla, buluştukları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaynak: DHA