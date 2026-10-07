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Çeşme Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! Rüşvet pazarlığı anı ortaya çıktı

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Çeşme Belediyesi'ne yönelik “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmî belgede sahtecilik” suçları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı verildi. Öte yandan soruşturmaya dair yeni gelişme yaşandı. Rüşvet pazarlığı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmî belgede sahtecilik” suçları kapsamında 12 şüpheliye yönelik İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çeşme Belediyesi ne operasyonda yeni gelişme! Rüşvet pazarlığı anı ortaya çıktı 1

Operasyon kapsamında; Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın, ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin, Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Okan Aktaş, Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, İşletme sahibi Yücel Güngör, Pansiyon sahibi Metin Akpınar olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın da aralarında olduğu diğer şüphelilerin yerlerinin tespit edildiği ve İzmir'e getirilmelerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

RÜŞVET PAZARLIĞI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ihbarcı tarafından adli makamlara sunulan ve “rüşvet pazarlığı”na ilişkin olduğu değerlendirilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; şüpheli belediye personelinin, vatandaşın işleminin sonuçlandırılması karşılığında, yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ilave paranın, kendisine bildirilen ve kasa olduğu değerlendirilen şüpheli şahsa ait IBAN hesabına gönderilmesini talep ettiği görüldü.

"50 ORAYA ATACAKSIN 20 DE HARÇ İÇİN ATACAKSIN"

Bahsi geçen konuşmada şüpheli personelin "Müdür sana yanlış filan yapmaz zaten kendi imzalayacak. Yaptıracaksan vezne kapanmadan halledelim. Ben sana IBAN atacağım sıkıntı yok. Ben sana şimdi IBAN atıyorum. 50 oraya atacaksın 20 de harç için atacaksın" dediği duyuldu.

Çeşme Belediyesi ne operasyonda yeni gelişme! Rüşvet pazarlığı anı ortaya çıktı 2

İŞLEME AİT DEKON DA DOSYADA

İhbarcı tarafından para gönderim işlemine ait dekont da adli dosyaya eklenmek üzere adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca ihbarcıya gelen ve yok edilmesi talimatı verilen imar dosyaları da ortaya çıktı. O dosyalar ise şu şekilde:

Çeşme Belediyesi ne operasyonda yeni gelişme! Rüşvet pazarlığı anı ortaya çıktı 3

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Anahtar Kelimeler:
rüşvet Çeşme Belediyesi
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