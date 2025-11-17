HABER

Bu defa adres Niğde! Pastırma yiyen 5 kişi hastanelik oldu

Türkiye'de son dönemde üst üste gıda zehirlenmeleri yaşanırken, bir haber de Niğde'den geldi. Ayrı tarihlerde pastırma yiyen biri çocuk 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Niğde Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı.

15 Kasım'da pastırma yedikten sonra rahatsızlanan M.K. (77) ve C.U. (57), 16 Kasım'da ise O.K. (53), B.K. (26) ve A.E.T.'nin (12) zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

M.K. O.K. ve C.U. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, B.K. ve A.E.T. önlem amacıyla serviste gözlem altına alındı. Niğde Valiliği'nin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın tamamının şikayet öncesinde pastırma tükettiği tespit edilmiştir. Durum, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilmiştir. Ağır durumda olan herhangi bir hasta bulunmamaktadır. Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
