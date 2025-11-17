Kastamonu'da 43 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyen 43 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Haskavak köyünde 3 gün önce hayatını kaybeden kişi için dün mevlit programı düzenlendi. Mevlite katılan davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı mevlidin ardından 43'ü, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. 33 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'i çocuk 10 kişi ise İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.