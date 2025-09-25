HABER

Bu dönem için bir ilk! Beyaz Saray için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında neler var? İşte kritik Trump görüşmesinde masaya yatırılacak konular

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye çevrildi. Washington'da gerçekleşecek kritik temasta hangi konuların ele alınacağı ortaya çıktı. Görüşmeye ilişkin öne çıkan bir detay ise Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak olması. Dünyanın takip edeceği görüşmenin saati de belli oldu.

Dünya Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamındaki temasları konuşuyor. Genel Kurul için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkan Donald Trump ile görüşecek. Görüşmede F-35 dosyası, Suriye, Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna savaşının masaya yatırılması beklenirken Boeing yolcu uçağı satışı da öne çıkan gündem maddeleri arasında olacak.

CUMUHRBAŞKANI ERDOĞAN WASHINGTON'DA

Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi.

Bu dönem için bir ilk! Beyaz Saray için Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çantasında neler var? İşte kritik Trump görüşmesinde masaya yatırılacak konular 1

Joint Base Andrews Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.

Bu dönem için bir ilk! Beyaz Saray için Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çantasında neler var? İşte kritik Trump görüşmesinde masaya yatırılacak konular 2

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gelecek.

Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Öte yandan ABD Gizli Servisinin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Bu dönem için bir ilk! Beyaz Saray için Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çantasında neler var? İşte kritik Trump görüşmesinde masaya yatırılacak konular 3

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Trump ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray’da iki kez görüşmüştü.

Beyaz Saray'da saat 18:15'de başlayacak görüşmede iki liderin ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili iş birliğini güçlendirecek konular değerlendirilecek. Görüşmede, F-35 dosyası, Suriye, Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Bu dönem için bir ilk! Beyaz Saray için Cumhurbaşkanı Erdoğan ın çantasında neler var? İşte kritik Trump görüşmesinde masaya yatırılacak konular 4

BOEING YOLCU UÇAKLARI ALINACAK MI?

Görüşmenin bir diğer resmi gündem maddesi de Boeing yolcu uçağı satışı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan, Trump’la görüşme şartıyla ABD’den 300 Boeing uçağı alma sözü verdi” iddiasında bulunmuştu. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise Ekonomim gazetesinden Vahap Munyar’a, Boeing alımlarının uzun süredir gündemlerinde olduğunu, ABD ile 250 Boeing uçağı için anlaşma imzalanabileceğini söyledi. Erdoğan’ın Boeing alımı için de Trump ile görüşmesi bekleniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

