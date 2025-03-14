Bu hastalığın ölüm riski çok yüksek… Kolon kanserinden korunmak için neler yapılmalıdır?

Kolon kanserini önlemek için düzenli tarama testleri oldukça önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Savaş, "45 yaş üzeri sağlıklı herkesin, dışkıda gizli kan testi yaptırması ve her 10 yılda bir kolonoskopi yaptırması önerilmektedir. Bu yöntemlerle, kanserin erken aşamalarda tespit edilmesi ve tedavi edilmesi mümkündür. Kolon kanseri, erken teşhisle tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli tarama testleri ile kolon kanserini önleyebilirsiniz. Sağlığınız için bu adımları atmayı ihmal etmeyin" dedi.

"ÖLÜME YOL AÇAN KANSERLER ARASINDA İKİNCİ SIRADADIR"

Kolon kanserinden korunmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Savaş, "Kolonoskopi ve dışkıda gizli kan testi gibi düzenli testlerle kolon kanseri erken teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir. Lifli bitkisel gıdalar, balık ve düşük kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini azaltabilir. Obeziteyi önlemek ve sağlıklı kiloyu korumak da önemlidir. Kolon, sindirim sisteminin son kısmını oluşturur ve burada sindirilmeyen besin maddeleri ve atık ürünler depolanarak vücuttan atılır. Ayrıca, kolon bakterileri sindirilmeyen karbonhidratları fermente ederek bazı önemli vitaminlerin üretimine yardımcı olur. Kolonun düzgün çalışması, genel sağlığın korunmasında kritik bir rol oynar. Kolon kanseri, kalın bağırsakta gelişen ve genellikle polip adı verilen iyi huylu hücre büyümelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Polipler, yıllar içinde kansere dönüşebilir. Ancak düzenli tarama testleri ile bu polipler erken aşamada tespit edilip çıkarılabilir, böylece kanserin gelişimi engellenebilir. Kolon kanseri, batı dünyasında en sık rastlanan üçüncü kanser türü olup, ölüme yol açan kanserler arasında ikinci sıradadır" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRSAK HAREKETLERİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Prof. Dr. Savaş, kolon kanserinde görülebilecek belirtileri anlatarak, "Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (kabızlık, ishal, dışkı çapında incelme), Dışkıda kan görülmesi, Karın ağrısı veya rektal ağrı, Açıklanamayan kilo kaybı, Sürekli yorgunluk ve halsizlik, kansızlık" dedi.

"50 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE RİSK ARTAR"

Prof. Dr. Savaş, "Yaş: 50 yaş ve üzeri bireylerde risk artar. Aile öyküsü: Ailede kolon kanseri öyküsü olanlarda risk daha yüksektir. Beslenme alışkanlıkları: Yüksek miktarda kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketimi, düşük lifli beslenme riski artırır. Obezite: Fazla kilolu olmak ve hareketsiz yaşam tarzı kolon kanseri riskini artırır. Sigara ve alkol kullanımı: Bu alışkanlıklar da risk faktörleridir. İltihabi bağırsak hastalıkları: Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi rahatsızlıklar riski artırabilir" dedi.

KOLON KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Kolon kanserini önlemek için önerilerde bulunan Prof. Dr. Savaş, "Kolonoskopi ve dışkıda gizli kan testi gibi düzenli testlerle kolon kanseri erken teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir. Lifli bitkisel gıdalar, balık ve düşük kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini azaltabilir. Ayrıca tütsülenmiş, tuzlanmış ve yüksek sıcaklıkta pişmiş gıdalardan kaçınılmalıdır. Sigara ve alkol kullanımı sınırlandırılmalı. Obeziteyi önlemek ve sağlıklı kiloyu korumak da önemlidir. Tempolu yürüyüşler ve egzersiz, kolon kanseri riskini azaltabilir. Kalsiyum ve D vitamini, kolon kanseri riskini azaltabilir. Yoğurt ve ayran gibi besinler bu konuda faydalıdır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır