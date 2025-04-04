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Bu hayvan hastalığı insanlara da etki ediyor! 'Leishmaniasis' köpeklerde kalıcı etki bırakıyor...

04.04.2025 08:25
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Zonguldak'ta veteriner hekim Gökmen Koç, Leishmaniasis hastalığına yakalanmış bir köpeğin tedavi sürecini anlatırken, hastalığın köpeklerde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkat çekti. "Erken teşhisle kontrol altına alınabilen bu hastalık, köpeklerde çok daha zor bir sürece yol açıyor" diyen Koç, hastalığın halk arasında "yakarca" olarak bilinen tatarcık sinekleri aracılığıyla bulaştığını belirtti. Belirtiler ve detaylar haberimizde...

Bu hayvan hastalığı insanlara da etki ediyor! 'Leishmaniasis' köpeklerde kalıcı etki bırakıyor...

Leishmania adlı parazitin insanlara ve hayvanlara tatarcık sinekleri aracılığıyla bulaştığını ifade eden Koç, şu bilgileri paylaştı: "Leishmania, zoonotik yani hayvandan insana bulaşabilen bir parazittir. Ancak doğrudan köpekten insana geçmez. Enfekte bir köpeği ısıran sineğin, daha sonra insanı ısırması gerekir. İnsanlarda genellikle hafif seyreder, ancak bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Veteriner hekim Koç, köpeklerde hastalığın seyrinin daha ağır olduğunu belirterek, tedavi sürecinin tam iyileşme sağlamadığını dile getirdi.

Koç, hastalığa yakalanan köpeklerin deri lezyonları, tırnakların normalden daha fazla uzaması ve patilerde yaralar gibi belirtiler gösterdiğini ve tedavi sürecinin uzun vadeli bakım gerektirdiğini ifade etti.

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"PATİLER VE PATİ ALTLARINDA YARALAR OLUŞABİLİYOR"

7 yıldır hastalıkla mücadele veren köpeğin tedavi sürecini anlatan Koç, "Köpeğimizin durumu önceki evrelere kıyasla daha iyi, ancak bu hastalığın tamamen iyileştiği anlamına gelmez. 2019 yılında ilaçlarını temin ettik ve o zamandan beri düzenli olarak bakım ve pansuman yapıyoruz. Hastalığın seyri mevsim geçişlerinde kötüleşebiliyor, özellikle ayaklar, patiler ve pati altlarında yaralar oluşabiliyor" dedi.

Leishmania parazitinin hayvanın vücudunda kalıcı olarak bulunduğunu ve tam anlamıyla yok edilemediğini vurgulayan Koç, uygulanan tedavilerin sadece semptomları hafifletmeye ve hayvanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

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"İNSANLARDA, ÇIBAN BENZERİ ÜLSERATİF YARALARA NEDEN OLUYOR"

Hastalığın insanlardaki etkilerine de değinen Koç, Leishmaniasis’in yüzde ve kollarda çıban benzeri ülseratif yaralara neden olabileceğini söyledi. Erken teşhisle kontrol altına alınabilen bu hastalığın, köpeklerde ise çok daha zor bir sürece yol açtığına dikkat çeken Gökmen Koç, "Maalesef durum biraz daha komplike. İyileşmesi dediğim gibi zor ve pahalı bir tedavi gerektiriyor. Parazit, hayvanın kanından hiçbir zaman tamamen temizlenmiyor. Biz sadece konforunu artırmaya yönelik tedaviler uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

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Koç, hastalığın yayılmasını önlemek için tatarcık sinekleriyle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, köpek sahiplerini erken teşhis ve koruyucu önlemler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çıban parazit veteriner köpek gribi
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