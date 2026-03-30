Bu içecek erkeklerde kanser riskini azaltırken, kadınlarda artırıyor

Kolorektal/kalın bağırsak kanseri, dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Birçok kanser türünde olduğu gibi, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemek, ideal kiloda kalmak ve işlenmiş gıda tüketiminden kaçınmak, kalın bağırsak kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘na göre; dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalanıyor. 8 erkekten 1'i ve 11 kadından 1'i kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı kanser istatistiklerine göre; 2020 yılında Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden biri kolorektal / kalın bağırsak kanseri. Uzman Diyetisyen Hande Güngör, kalın bağırsak kanserine karşı alınabilecek tedbirleri şöyle anlattı:

"Aşırı kilolu veya obez olmak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketmek, alkol-sigara kullanmak ve fiziksel olarak aktif olmamak kolorektal kansere yakalanma riskini artırabilen faktörlerdendir. Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek, farklı renklerde taze sebze-meyve ağırlıklı beslenmek, posa içeriğinden zengin besin tüketimini artırmak önemlidir. Rafine şeker ve yüksek karbonhidrat içeren besin tüketimini sınırlamak, sigara-alkol tüketiminin bırakılması gerekir. Soğan-sarımsakta bulunan ve suda çözülebilen polisakkaritlerden ‘inülin’in prebiyotik etkisi, sağlıklı kolonosit hücrelerinin büyümesini destekler ve metastazın azalmasına katkı sağlar."

KAHVE TÜKETİMİ ERKEKLERDE RİSKİ AZALTIRKEN, KADINLARDA ARTIRIYOR

Çay ve kahvede bulunan biyoaktif bileşenlerden polifenollerin kolorektal kansere karşı koruyucu olduğunu ifade eden Dyt. Hande Güngör, şu bilgileri verdi:

"Yapılan çalışmalarda, kahve tüketiminin erkeklerde kolon kanseri riskini azalttığı, kadınlarda ise rektal kanser riskini arttırdığı belirlenmiştir. Antioksidan, antiinflamatuar ve antikarsinojenik etkisi olan zerdeçalın kimyasal bileşeni kurkumin, kolorektal kanserden koruyucu ve iyileştirici etkiye sahiptir.

Kurubaklagiller, kuruyemişler, taze sebze ve meyveler posa açısından zengindir. Çözünür posa, antitümör etkisiyle, çözünmez posa ise kanserojen bileşenlerin emilimini önemli ölçüde azaltarak kolon kanseri gelişme riskini azaltmaktadır. Grubunun en yüksek posa içeren besinleri olan barbunya, badem ve bezelye başta olmak üzere, diyet lifi içeren tüm besinlerin tüketimi artırılmalıdır."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maltepe’de okulun istinat duvarı çöktü: Araç kullanılamaz hale geldiMaltepe’de okulun istinat duvarı çöktü: Araç kullanılamaz hale geldi
Avrupa'dan çifte takdir! Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündemindeAvrupa'dan çifte takdir! Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündeminde

En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

