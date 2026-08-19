Bu içeceklerin kansere neden olduğu kanıtlandı! Neredeyse her eve giriyor

Şekerli içeceklerin sağlığa olumsuz etkileri uzun süredir biliniyor. Yeni araştırma, bu içeceklerin tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, günde en az bir şekerli içecek tüketen kişilerin mide kanserine yakalanma olasılığının, hiç şekerli içecek tüketmeyenlere göre yaklaşık 2,45 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Massachusetts General Hospital'dan gastroenterolog Andrew T. Chan'ın liderliğindeki araştırmacılar, Nurses' Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study kapsamında toplam 112 binden fazla kişinin verilerini inceledi.

Katılımcılar 1986 ile 2022 yılları arasında her iki yılda bir beslenme alışkanlıkları, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimi, yaşam tarzı, sağlık geçmişi ve hastalık durumlarıyla ilgili anketleri yanıtladı.

Araştırmaya dahil edilen 112 bin 284 kişi arasında bu dönemde 278 mide kanseri vakası kaydedildi.

Araştırmada şekerle tatlandırılmış içecek tüketimi, gazlı içecekler, meyve aromalı içecekler, limonata ve sporcu içecekleri gibi ürünleri kapsadı.

GÜNDE BİR İÇECEK TÜKETENLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Araştırmada bir porsiyon, yaklaşık 237 mililitre olarak tanımlandı.

Sonuçlara göre günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerin mide kanserine yakalanma riski, bu tür içecekleri hiç tüketmeyenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek bulundu.

Risk hem kadınlarda hem de erkeklerde artış gösterdi. Günde en az bir şekerli içecek tüketen kadınlarda mide kanseri riski yaklaşık üç katına çıkarken, erkeklerde yaklaşık iki kat daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmanın kıdemli yazarı Andrew T. Chan, bunun ABD nüfusunda şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk çalışma olduğunu belirtti.

YAPAY TATLANDIRICILARDA AYNI İLİŞKİ GÖRÜLMEDİ

Araştırmacılar, yapay tatlandırıcılarla ilgili de inceleme yaptı. Ancak yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin tüketimi ile mide kanseri görülme sıklığı arasında bir ilişki tespit edilmedi.

Şekerli içeceklerin daha önce de meme, karaciğer ve kolorektal kanser gibi bazı kanser türleriyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Ayrıca bu içeceklerin obezite ve tip 2 diyabet riskindeki artışla da bağlantılı olduğu biliniyor.

ARAŞTIRMA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİNİ KANITLAMIYOR

Araştırmanın önemli bir sınırlılığı bulunuyor. Çalışma gözlemsel nitelikte olduğu için şekerli içecek tüketiminin doğrudan mide kanserine neden olduğunu kanıtlamıyor.

Başka faktörlerin de hastalık riskinde rol oynamış olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar ayrıca katılımcıların Helicobacter pylori enfeksiyonu hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu ifade etti. Mideyi enfekte eden bu bakteri, mide kanseri açısından bilinen risk faktörlerinden biri. Bunun yanı sıra bazı katılımcıların sağlık ve ailede mide kanseri öykülerine ilişkin kayıtların da eksik olduğu aktarıldı.

ŞEKERLİ İÇECEKLER MİDE KANSERİ RİSKİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmada şekerli içeceklerin mide kanserine nasıl yol açabileceği kesin olarak ortaya konulmadı. Araştırmacılar bu mekanizmanın gelecekteki çalışmalarla incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Olası mekanizmalar arasında kilo alımı, insülin direnci, steroid hormon dengesizliği, iltihaplanma, DNA hasarı ve bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikler sıralanıyor.

Araştırmacılara göre şekerle tatlandırılmış içeceklerin kanser oluşumundaki kesin etkisini ortaya koymak ve elde edilen sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor.

Bulgular Gastro Hep Advances dergisinde yayınlandı.