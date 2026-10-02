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Sinop’ta balık satış yerleri denetlendi

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri avcılığı sezonunun başlamasıyla birlikte perakende balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Sinop’ta balık satış yerleri denetlendi

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından kent genelindeki perakende satış yerleri mercek altına alındı. Denetimler kapsamında satışa sunulan balıkların yasal avlanabilir boy standartlarına ve ilgili mevzuata uygunluğu ile hijyen ve satış koşulları detaylı şekilde incelendi.

Denizlerden sofralara ulaşan su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde tüketicilere sunulmasını hedefleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerçekleştirilen son denetimlerde kurallara aykırı herhangi bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Ekipler, sağlıklı gıda arzının temini için denetimlerin av sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Sinop’ta balık satış yerleri denetlendi 1

Sinop’ta balık satış yerleri denetlendi 2

Sinop’ta balık satış yerleri denetlendi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Sinop
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