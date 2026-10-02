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Sarıgöl’de jandarma ekipleri itfaiyecilerin haftasını kutladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu.

Sarıgöl’de jandarma ekipleri itfaiyecilerin haftasını kutladı

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin ve beraberindeki jandarma personeli, itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı. İtfaiye personeliyle bir süre sohbet eden Üsteğmen Çetin, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sarıgöl İtfaiye Amiri Üryan Doğru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Ramazan Çetin ve personeline nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu anlamlı haftada bizleri yalnız bırakmayarak mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa İtfaiye
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