Muş’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 19 olaya müdahale edildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 kilo 51 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin, 16 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram kokain, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmalar kapsamında 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 3 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.



Kaynak: İHA