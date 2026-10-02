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Muş’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 19 olaya müdahale edildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 19 olaya müdahale edilirken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 19 olaya müdahale edildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 kilo 51 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin, 16 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram kokain, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmalar kapsamında 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 3 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Muş’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 19 olaya müdahale edildi 1
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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