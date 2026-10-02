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Tekirdağ’da şiddetli poyraz etkili oluyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli poyraz etkisini artırdı. Hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü.

Tekirdağ’da şiddetli poyraz etkili oluyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan poyraz, kentte hava sıcaklığını 19 dereceye düşürdü. Rüzgar hızı saatte 40 kilometreye ulaşıyor.

Kuzeydoğu yönlü rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Özellikle sahil kesiminde vatandaşlara zorluklar yaşatıyor.

Tekirdağ’da şiddetli poyraz etkili oluyor 1

Meteorolojik verilere göre, sıcaklık 19 derece civarında. Rüzgarın hızı ise saatte 40 kilometreye kadar çıkıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Marmara Denizi'nde dalga boyları artış gösterdi. Sahil şeridinde rüzgarın etkisi daha fazla hissediliyor.

Tekirdağ’da şiddetli poyraz etkili oluyor 2

Yürüyüş yapan vatandaşlar, kuvvetli poyraz nedeniyle güçlük yaşıyor. Deniz yüzeyindeki hareketlilik de dikkat çekiyor.

Yetkililer, rüzgarlı saatlerde sahil kesimindeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Tekirdağ Süleymanpaşa poyraz
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