Tekirdağ’da şiddetli poyraz etkili oluyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan poyraz, kentte hava sıcaklığını 19 dereceye düşürdü. Rüzgar hızı saatte 40 kilometreye ulaşıyor.

Kuzeydoğu yönlü rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Özellikle sahil kesiminde vatandaşlara zorluklar yaşatıyor.

Meteorolojik verilere göre, sıcaklık 19 derece civarında. Rüzgarın hızı ise saatte 40 kilometreye kadar çıkıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Marmara Denizi'nde dalga boyları artış gösterdi. Sahil şeridinde rüzgarın etkisi daha fazla hissediliyor.

Yürüyüş yapan vatandaşlar, kuvvetli poyraz nedeniyle güçlük yaşıyor. Deniz yüzeyindeki hareketlilik de dikkat çekiyor.

Yetkililer, rüzgarlı saatlerde sahil kesimindeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA