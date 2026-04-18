Bu iddia doğruysa olay olur! Gülistan'ın ablası: "Vali gözaltına alınınca ihbar yağdı. Birçok genç kıza..."

2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha bulunamayan ve günümüzde de soruşturması süren Gülistan Doku hakkında son dönemde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in şüpheliler arasında önemli bir yer tuttuğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma süreci başladı. Akabinde açığa ve gözaltına alınan Sonel hakkında Gülistan Doku'nun ablasından çarpıcı iddialar geldi.

"İHBAR YAĞDI"

Aygül Doku, Sonel'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Vali Sonel gözaltına alındıktan sonra aile avukatımıza ihbar yağdı. Bunlar sadece kızımıza zarar vermemiş. Binlerce masum kıza zarar vermiş. Tuncay Sonel bu çetenin başıdır. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu öldürmüş. Tuncay Sonel de bunu kapatmak için tüm kurumları kullanıp Gülistan'ın delillerini yok edip bir katilden daha çok katil duruma gelmiştir. Biz başsavcımıza güveniyoruz. Şu an aile avukatımız yetişemeyeceği kadar ihbar aldı. Olayla ilgili yeni isimler geliyor."