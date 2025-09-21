HABER

Apple’ın yeni iPhone 17 Pro ve iPhone Air modelleri mağaza vitrinlerine çıkar çıkmaz gelen çizik iddiaları gündem oldu. Özellikle koyu renkli Abis iPhone 17 Pro/Pro Max ve Uzay Siyahı iPhone Air modellerinde daha şimdiden çizilme izleri görüldüğü öne sürüldü. Bir başka iddiaya göre ise Apple’ın bu yıl siyah Pro modelinden vazgeçme nedeni bu olabilir.

Enes Çırtlık

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi ve ince tasarıma sahip iPhone Air, mağaza vitrinlerinde yerini almaya başladı. Yeni iPhone'lar mağaza vitrinlerinde yerini alır almaz dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. İddiaya göre, Abis iPhone 17 Pro ve Uzay Siyahı iPhone Air modelleri, daha kolay çiziliyor gibi görünüyor.

ŞİMDİDEN ÇİZİLMEYE BAŞLADILAR

MacRumors'ta yer alan habere göre, Bloomberg, Apple Store’larda sergilenen bazı yeni iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerinin şimdiden çizilme ve aşınma izleri göstermeye başladığını bildirdi. Fransız blogu Consomac da aynı konuyu rapor etti.

Bu iddia gündem oldu: Bazı iPhone modelleri... 1
(Fotoğraf kaynağı: Consomac)

Çiziklerin özellikle daha koyu renkli modellerde daha belirgin olduğu öne sürülüyor. Bu modeller arasında Abis iPhone 17 Pro ve Pro Max ile Uzay Siyahı iPhone Air yer alıyor.

Bu iddia gündem oldu: Bazı iPhone modelleri... 2
(Fotoğraf kaynağı: Consomac)

Bunun ne kadar yaygın olduğu veya cihazların tam olarak nasıl kullanıldığı ise henüz net değil.

BU YIL PRO MODELLER ALÜMİNYUM YEKPARE GÖVDE İLE GELDİ

iPhone 17 Pro modelleri, alüminyum yekpare gövdeye sahipler. Arka yüzeylerinde de cam benzeri Ceramic Shield kaplama bulunuyor. iPhone 16 Pro modellerinde ise titanyum çerçeve ve cam arka kapak bulunuyordu. Titanyum ve cam, alüminyumdan daha sert ve dayanıklı. MacRumors'a göre bu yüzden, iPhone 17 Pro modellerinin çizilmeye daha yatkın olması anlaşılabilir bir durum.

Bu iddia gündem oldu: Bazı iPhone modelleri... 3

iPhone Air ise titanyum çerçeve ve cam benzeri Ceramic Shield arka yüzeye sahip. Ancak yine de özellikle Uzay Siyahı renginde iPhone Air'lerde bazı çiziklerin görülebildiği raporlanmış durumda.

SİYAH IPHONE 17 PRO BU YÜZDEN Mİ ÇIKMADI?

Öncelikle Apple Store’u ziyaret eden müşteriler, sergilenen iPhone modellerine pek özen göstermediği için çizik ve aşınmalar oluşmuş olabilir. Ancak iddiaya göre öyle bir durum söz konusu değilse ve söylenen renkteki modeller gerçekten de daha kolay çiziliyorsa Apple'ın bu yıl Pro modellerde siyah renk seçeneğini sunmamasının arkasında bu sorun yatıyor olabilir.

