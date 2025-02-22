Bu kadarı pes dedirtti… TÜBİTAK ödüllü Profesör dolandırıcıların kurnaz planına kurban gitti: “Kredi çekiyorlarmış anlayamadım”

İstanbul’da gerçekleşen olayda, telefonla arayan dolandırıcılar, sigorta iptal işlemi yapacaklarını belirterek Prof. Dr. Güneş’i kandırdı. Ardından, yönlendirmeleri ile 500 bin liralık kredi başvurusunda bulundu. Kimlik bilgilerine sahip dolandırıcılar, çeşitli taktiklerle profesöre güven verdi ve sonrasında hesabındaki parayı aktarmasını sağladılar.

1 MİLYON LİRAYI HESABINDAN ÇEKMİŞLER

Oldukça planlı bir şekilde gerçekleşen dolandırıcılık olayında, profesöre ait banka hesabındaki 1 milyon lira, dolandırıcıların çeşitli taktikleriyle kendi hesaplarına aktarıldı ve izini kaybettirdiler.

“BLOKEYİ KALDIRMAMI İSTEDİLER”

Bankanın müşteri hizmetleri numarasını daha önce engellediğini söyleyen Güneş, "Bir cep telefonundan arandım ve bana banka hesabının sigortasının iptal işlemi için arandığım söylendi. Bu arada bana ulaşamadıklarını söylediler. Bana ulaşamadıklarını, mobil internetimi açmamı, blokeyi de kaldırmamı istediler." dedi.

“KREDİ ÇEKİYORLARMIŞ ANLAYAMADIM”

Mobil bankacılık uygulaması üzerinden işlemler yaptırdıklarını söyleyen Güneş, "Sigorta iptali için onay yapacağız bunun için şu adımları takip edin, şu tuşa basın, şunu kabul edin, şunu onaylayın şeklinde anlık kredi çekiyorlarmış. Fakat ben bunu anlayamadım." diye konuştu.

“SİZE ŞİMDİ BİR NUMARA VERİYORUM ONU YAZIN”

Bankasının da işlemi şüpheli bulup, mesaj atıp aramadığını söyleyen Güneş, "Para aktarımı yapılırken de bana IBAN numarası verilmiyor. Sadece bir T.C. kimlik numarası ama bunun T.C. kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum, onu yazın diyor. Sonra 500 bini yazdırırken de 50-00-00 diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım." diye anlattı.

“ANLADIĞIMDA DURDURUN DEDİM”

Güneş, "Ben anladığım anda durdurun her şeyi dedim. Çünkü hala yüzde 100 emin değilim banka olup olmadığından. Onlar durduramayız deyince savcılığı arayacağım dedim, kapattılar hemen." diye başından geçen dolandırıcılık hikayesini anlattı.

(NTV)