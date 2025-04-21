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Bu kadarına pes! Yaptığı iğrenç hareketi gurur tablosu gibi paylaştı... "B.kumu temizledi"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcıları adeta çileden çıkarttı. Paylaşımına 'Bekçi b.kumu temizledi' notu düşen bir kendini bilmez yaptığı iğrenç hareketi bir gurur tablosuymuş gibi paylaştı. Temizlik görevlisinin hareketlerini gizlice kayıt altına alan şahsın o anları kaydederken gülmesi pes dedirtti.

Bu kadarına pes! Yaptığı iğrenç hareketi gurur tablosu gibi paylaştı... "B.kumu temizledi"
Doğukan Akbayır

Sosyal medyada beğeni ve yorum çılgınlığı tam gaz devam ederken kullanıcıların dikkat çekmek için yapmadıkları şey kalmıyor. Bunlara bir yenisi ve belki de en iğrenci daha eklendi...

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"BEKÇİ B.KUMU TEMİZLEDİ"

Paylaşımına "Parktaki banka b.k bıraktım bekçi b.kumu temizledi" notu düşen şahıs o anları kayıt altına aldı.

O sırada gelen bekçi ise kayda alındığından habersizce gelip poşeti banktan alıp çöp kutusuna attı.

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Yapılan bu iğrenç paylaşım sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayıldı. Kullanıcıları adeta çileden çıktığı paylaşıma tepki yağdı.

İşte o görüntüler:

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kamera açisi belli videoyu ceken cocuklarin sesi belli gps kayitlarina ulasilabilir video analizi ile teshisi kolay ! belediye park ve kamu alanlarina zarar vermek kotu kullanmak para cezasi kamu cezasi verilebilir !! gercekten yaziklar olsun bu gencleri yetistire(meye)n ailelere… cok yazik
@neslihan_canak_1930 kamera açısı vs gerek yok abla videonun yüklenme yer belli kimin yüklediği belli ip adresi belli yakalanıp en acilinden ceza alması lazım hatta ve hatta hapis dahi olması lazım para cezası falan hikaye aklı başına başka türlü gelmez
Gerçekten yazıklar olsun, yeni nesil bomba gibi geliyor dedikleri bumu ? Allah önce akıl fikir sonra vicdan versin. Çok fazla diyecek birşey yok yazıklar olsun. Umarım görüntüyü çekenlerin açıları net olarak belliyken gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.
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