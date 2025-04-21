Bu kadarına pes! Yaptığı iğrenç hareketi gurur tablosu gibi paylaştı... "B.kumu temizledi"

Sosyal medyada beğeni ve yorum çılgınlığı tam gaz devam ederken kullanıcıların dikkat çekmek için yapmadıkları şey kalmıyor. Bunlara bir yenisi ve belki de en iğrenci daha eklendi...

"BEKÇİ B.KUMU TEMİZLEDİ"

Paylaşımına "Parktaki banka b.k bıraktım bekçi b.kumu temizledi" notu düşen şahıs o anları kayıt altına aldı.

O sırada gelen bekçi ise kayda alındığından habersizce gelip poşeti banktan alıp çöp kutusuna attı.

Yapılan bu iğrenç paylaşım sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayıldı. Kullanıcıları adeta çileden çıktığı paylaşıma tepki yağdı.

İşte o görüntüler: