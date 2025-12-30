Bu kez cezaevinden yazmadı: Fatih Altaylı'nın aylar sonra ilk mesajı gündem oldu

Fatih Altaylı'nın tutuklanması Türkiye'nin gündemine damga vururken uzun süre gündemde yerini korudu. Altaylı, 20 Haziran'daki YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilmişti.

AYLAR SONRA TAHLİYE

4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan Fatih Altaylı hakkında dün kritik bir karar geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

İLK MESAJI DOSTLARINA OLDU

Aylar sonra cezaevinden çıkan Fatih Altaylı'dan ilk açıklama geldi. OdaTV'de yer alan habere göre; Altaylı yakın dostlarına bir mesaj gönderdi.

"İYİ Kİ ÇEPEÇEVRE SİZLERLE KUŞATILMIŞIM"

Mesajına “Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım" diye başlayan Altaylı şu ifadeleri kullandı: "Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum."