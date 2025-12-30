HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bu kez cezaevinden yazmadı: Fatih Altaylı'nın aylar sonra ilk mesajı gündem oldu

Aylarca cezaevinde kaldıktan sonra dün tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj geldi. Yakın dostlarına gönderdiği mesajda Altaylı teşekkür etti.

Bu kez cezaevinden yazmadı: Fatih Altaylı'nın aylar sonra ilk mesajı gündem oldu
Hazar Gönüllü

Fatih Altaylı'nın tutuklanması Türkiye'nin gündemine damga vururken uzun süre gündemde yerini korudu. Altaylı, 20 Haziran'daki YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilmişti.

AYLAR SONRA TAHLİYE

4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan Fatih Altaylı hakkında dün kritik bir karar geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Bu kez cezaevinden yazmadı: Fatih Altaylı nın aylar sonra ilk mesajı gündem oldu 1

İLK MESAJI DOSTLARINA OLDU

Aylar sonra cezaevinden çıkan Fatih Altaylı'dan ilk açıklama geldi. OdaTV'de yer alan habere göre; Altaylı yakın dostlarına bir mesaj gönderdi.

Bu kez cezaevinden yazmadı: Fatih Altaylı nın aylar sonra ilk mesajı gündem oldu 2

"İYİ Kİ ÇEPEÇEVRE SİZLERLE KUŞATILMIŞIM"

Mesajına “Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım" diye başlayan Altaylı şu ifadeleri kullandı: "Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlıkta 2025 bilançosu açıklandıSağlıkta 2025 bilançosu açıklandı
Suudi Arabistan'la gerilim sonrası BAE'den Yemen kararıSuudi Arabistan'la gerilim sonrası BAE'den Yemen kararı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Fatih Altaylı açıklama mesaj tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.