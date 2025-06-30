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Bu kez Hatay! Yangın çıktı, rüzgar daha da büyüttü: Alevler evlere sıçradı

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Ufuk Dağ

Yaz aylarının kabusu yangın artarak devam ediyor. Başta İzmir olmak üzere birçok bölge yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Son haber ise Hatay'dan geldi. Antakya'da nedeni belli olmayan bir yangın çıktı ve maalesef yerleşim yerine de sıçradı. Evler tahliye ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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RÜZGARIN ETKİSİ YANGINI BÜYÜTTÜ

Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

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YANGIN EVLERE SIÇRADI

Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay Antakya rüzgar
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