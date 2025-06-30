Bu kez Hatay! Yangın çıktı, rüzgar daha da büyüttü: Alevler evlere sıçradı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. (DHA-AA)
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