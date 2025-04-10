Bu kez sadece gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında ciddi fark... Üçüncü sırada ne DEM var ne de MHP

Türkiye siyaseti son aylarda oldukça hareketli geçti. Art arda yaşanan gelişmelerin anketlere nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmuştu. Bu kez alışılmışın dışında bir anket yapıldı.

SADECE GENÇLERE SORULDU

ORC Araştırma sadece 17-29 yaş arası gençlerin katıldığı bir anket düzenledi. Ankette ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ankete katılan gençlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. 03-07 Nisan tarihleri arasında 28 ilde 2650 kişinin katıldığı ankette CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ MAKAS AÇIK! YÜZDE 6,9 FARK VAR

Ankete katılanların yüzde 27,5'i CHP'ye oy verirken, yüzde 20,6'sı ise AK Parti'ye oy verdi. İki parti arasındaki oy farkı ise yüzde 6,9 oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan anketlerin büyük bır kısmında AK Parti ve CHP'nin ardından ya DEM Parti ya da MHP üçüncü sırada kendisine yer buluyordu. Fakat gençlerin tercihleri farklı oldu. Ankete katılanların yüzde 11'i Zafer Partisi'ne oy verdi.

DEM DÖRDÜNCÜ, MHP BEŞİNCİ OLDU

DEM Parti yüzde 8,5 oy oranıyla dördüncü sırada yer alırken, MHP de yüzde 6,5 ile beşinci sırada yer aldı.

Diğer sonuçlar ise şu şekilde:



Yeniden Refah Partisi: %5,5

A Parti: %4,9

İYİ Parti: %4,2

TİP: %3,6

BBP: %2,5

Yerli ve Milli Parti: %2,1

Diğer: %3,1