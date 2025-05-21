'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, PKK'nın fesih kararı ve partiler arası transferler... Türkiye gündemi yoğun günler geçirmeye devam ediyor. Son aylarda yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından önümüzdeki dönemde 'erken seçim' tartışmaları yeniden alevlenebilir. Seçim tartışmalarıyla beraber en çok konuşulan konulardan biri de partiler arası transferler.

"NEDEN ISRAR ETSİN"

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında önümüzdeki süreçte küçük partilerden istifa beklediğini açıkladı. Bu geçişlerin ise AK Parti ve CHP'ye olması yönündeki beklentisini yazdı. Selvi tahminini, "Çünkü milletvekili gelecek seçime bakar. Tabanı kalmayan, siyaseten anlamını yitiren partilerde neden ısrar etsin?" cümlesiyle destekledi.

Selvi'nin köşe yazısındaki ilgili bölümde şu ifadeler yer aldı;

Yaz dönemine girilince siyasetin tansiyonu düşer ama bu kez tam tersi olacak.

Siyaset hız kesmeden devam edecek. Hatta yaz aylarıyla birlikte küçük partilerden AK Parti ve CHP’ye geçişlerin artması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve PKK’nın silah bırakma kararı siyaseti derinden etkilemeye başladı. Siyaset sert bir iklimin içine girdi. Kutuplaşma CHP ve AK Parti’ye yararken DEM Parti siyasi bir figür olarak ortaya çıkmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yeni sürece ilişkin ilk çıkışını yaptığı 22 Ekim tarihinden bu yana siyasetin bilge kişisine dönüştü. Bahçeli iktidar ve muhalefetin saygı duyduğu bir lider oldu.

MİLLETVEKİLİ GEÇİŞLERİ

Tüm bu gelişmeler siyaseti yeniden şekillendiriyor.

Küçük partiler anlamsız hale gelirken yeni döneme ilişkin politika üreten partiler güçleniyor.

Siyasetin tavanında yaşanan bu gelişmeler bir süre sonra milletvekili geçişlerine de yansıyacak.

AK Parti ve CHP’ye yeni milletvekili geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çünkü milletvekili gelecek seçime bakar. Tabanı kalmayan, siyaseten anlamını yitiren partilerde neden ısrar etsin?