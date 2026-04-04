Bu koşullarda çalışma mı olur? İşçinin içler acısı hali paylaşılmıştı! 'Şirket o işçiyi kovdu' iddiası

Geçtiğimiz günlerde Çelikler Holding'e ait Afşin Elbistan Termik Santrali'ndeki işçilere ekipman dağıtılmadığı yönünde yapılan bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Görüntülerde bir işçinin çalışmaktan yüzünün bile görülmeyeceği hale gelmesi sonrası sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntüdeki çalışanın ise şirket tarafından fotoğrafın yayılması sebebiyle işten çıkartıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa süre içerisinde tepkilerin odağı haline geldi. Görüntünün Çelikler Holding'e ait Afşin Elbistan Termik Santrali'nde çekildiği ifade edilirken, görüntüdeki işçinin hali görenleri şaşkına çevirdi.

İÇLER ACISI GÖRÜNTÜ

Görüntüdeki işçinin tüm vücudunun toz ve dumandan renk değiştirmesi sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

'İnsani' olmayan koşullarda çalışılmadığı iddia edilen iş yerinde 'pes' dedirten yeni bir gelişme yaşandı.

ÇARPICI İDDİA

İşçinin içler acısı halinin sosyal medya yayılmasının ardından şirkette çalışma koşullarının iyileştirileceği yerde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

Evrensel gazetesindeki habere göre, Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Afşin Elbistan Termik Santralindeki çalışma koşullarını göstermek üzere fotoğrafını paylaşan bir işçi de işten atıldı.

SOSYAL MEDYA BÜYÜK SES GETİRDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili sitemlerini şu sözlerle dile getirdi:

"İşçiyi bu hale getiren ve filtresiz bacalarla halkı kanser eden şirketlere laf yok elbet. Bu nasıl çalışma koşulları ki şu insanın haline bakın. İşçi insan değil ki ucuza çalışsın hasta olursa da kovarlar!"

"İnsanlık duyguları tamamen yok olmuş, yazıklar olsun!"

"Çok değil bir kaç yıl içinde kanser olur. Onun sağlığını elinden alan holding büyümeye devam eder. Keşke dünya adaletli bir yer olsaydı."

"Bu işçilerin cilt ve akciger kanseri olması halinde vebali kimin olacak? Yayın bunu rezilliğe çözüm bulsunlar, işçileri köleleri gibi görüp kendileri parayı götürenler rezil insanlardır."

"2-3 kuruş para kazanabilecek ama ömrünü belki yatalak hasta olarak çok büyük acılarla hastalıklarla boğuşarak tamamlayacak çok yazık Çok."

"Yıllardır insanları açık açık zehirliyorlar"

"Yüzündeki bir ton pislik kanserojen madde"

AkP düzeni maalesef bu.Hala %30 oy cıkıyorsa,nur içinde yat Aziz Nesin.
Hani Dünyada kölelik sistemi yok deniyor ya ! Alın size kanıtı ! Ülkemizde modern köleliğin fotoğrafı ! Bu fotoğrafı tüm mecralarda paylaşın ki , bitsin bu kölelik düzeni !
Eeee holdig haklı çıkarmıki?
