Yasa dışı bahiste 20 ilde düğmeye basıldı: 183 gözaltı kararı

Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

10 TANE OFİS KURMUŞLAR

HaberTürk'ün aktardığına göre; şüphelilerin Antalya'da toplam 10 adet yasadışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında yapılan incelemelerde toplam 11 milyar 400 milyon TL işlem hacimlerinin ve hesap hareketlerinin olduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya merkezli toplam 20 ilde 183 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek şunları kaydetti:

"Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 Milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 Milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.

Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir."

RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı dahil 154 kişi gözaltına alınmıştı. Kütahyalı bugün tutuklandı.

